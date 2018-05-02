Сиквел хоррора «Счастливого дня смерти» отправится «Назад в будущее»

Хоррор Кристофера Лэндона «Счастливого дня смерти»
, заработавший 123
миллиона долларов при бюджете менее пяти миллионов, обзаведётся сиквелом.
Согласно Deadline
, в продолжении сыграют звёзды первой части Джессика Рот
и Израэль Бруссар
, а компанию им составят Сурадж Шарма
и Сара Яркин
, которым достанутся новые герои.
Если старт новой хоррор-серии представлял собой пугающую версию «Дня сурка»
, то вторая лента, по словам Лэндона, будет отсылать к культовой фантастической картине «Назад в будущее». Заодно режиссёр приоткроет завесу тайны над временной аномалией, преследующей Три Гелбман.
Съёмки «Счастливого дня смерти 2»
начнутся 10 мая
.
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