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Сиквел хоррора «Счастливого дня смерти» отправится «Назад в будущее»

2 мая
2018 год

Новости кино >>
2 мая 2018
Хоррор Кристофера Лэндона «Счастливого дня смерти», заработавший 123 миллиона долларов при бюджете менее пяти миллионов, обзаведётся сиквелом.

Согласно Deadline, в продолжении сыграют звёзды первой части Джессика Рот и Израэль Бруссар, а компанию им составят Сурадж Шарма и Сара Яркин, которым достанутся новые герои.

Сиквел хоррора «Счастливого дня смерти» отправится «Назад в будущее»

Если старт новой хоррор-серии представлял собой пугающую версию «Дня сурка», то вторая лента, по словам Лэндона, будет отсылать к культовой фантастической картине «Назад в будущее». Заодно режиссёр приоткроет завесу тайны над временной аномалией, преследующей Три Гелбман.

Съёмки «Счастливого дня смерти 2» начнутся 10 мая.
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