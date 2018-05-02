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Showtime представляет: про Чарли Чаплина снимут документальный фильм

2 мая
2018 год

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2 мая 2018
Канал Showtime при поддержке Британского института кинематографии и Film4 создаст полнометражный документальный фильм о великом актёре и режиссёре немого кино Чарли Чаплине, сообщает Variety.

Режиссёрами ленты выступят Питер Миддлтон и Джеймс Спинни, номинированные в прошлом году на премию BAFTA за неигровые «Заметки о слепоте». Дуэту был предоставлен доступ к личному архиву звезды, в который вошли ранее неизвестные материалы и недавно обнаруженные аудиозаписи.

Showtime представляет: про Чарли Чаплина снимут документальный фильм

«Чаплин» проследит путь мастера от его бедного детства в викторианском Лондоне к ярким огням Голливуда на заре кино. Местом действия для съёмок выбран музей «Мир Чаплина», расположенный на территории виллы «Мануар де Бан» в швейцарском городе Веве, где легендарный актёр прожил последние 25 лет.

Создатели обещают новый взгляд на жизнь и творчество одной из икон 20-го века, оставивших неизгладимый след в популярной культуре. У картины уже есть международные права, на следующей неделе её представят на кинорынке, который будет проходить в Каннах одновременно с фестивалем. Пока неизвестно, выйдет ли лента в кинотеатральный прокат.
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