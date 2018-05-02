Showtime представляет: про Чарли Чаплина снимут документальный фильм

Канал Showtime при поддержке Британского института кинематографии и Film4 создаст полнометражный документальный фильм о великом актёре и режиссёре немого кино Чарли Чаплине
, сообщает Variety
.
Режиссёрами ленты выступят Питер Миддлтон
и Джеймс Спинни
, номинированные в прошлом году на премию BAFTA за неигровые «Заметки о слепоте»
. Дуэту был предоставлен доступ к личному архиву звезды, в который вошли ранее неизвестные материалы и недавно обнаруженные аудиозаписи.
«Чаплин» проследит путь мастера от его бедного детства в викторианском Лондоне к ярким огням Голливуда на заре кино. Местом действия для съёмок выбран музей «Мир Чаплина», расположенный на территории виллы «Мануар де Бан» в швейцарском городе Веве, где легендарный актёр прожил последние 25
лет.
Создатели обещают новый взгляд на жизнь и творчество одной из икон 20-го века, оставивших неизгладимый след в популярной культуре. У картины уже есть международные права, на следующей неделе её представят на кинорынке, который будет проходить в Каннах одновременно с фестивалем. Пока неизвестно, выйдет ли лента в кинотеатральный прокат.
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