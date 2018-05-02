Александр Ажа и Сэм Рэйми поработают вместе

Следующим хоррором Александра Ажа
станет малобюджетный триллер Crawl
, что примерно переводится как «Ползание»
или «Затон»
. Впрочем, оба названия подходят к заявленному сюжету.
Согласно THR
, режиссёр попытается испугать зрителей историей про девушку, которая при попытке спасти отца от урагана пятой категории попадёт в затопленный дом, где её нежелательным соседом станет красавчик-аллигатор.
Ажа подправил сценарий, написанный братьями Шоном
и Майклом Расмуссенами
(«Палата»
). Продюсером заявлен Сэм Рэйми
, так что нас ждёт, как минимум, любопытное зрелище.
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