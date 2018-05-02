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Александр Ажа и Сэм Рэйми поработают вместе

2 мая
2018 год

Новости кино >>
2 мая 2018
Следующим хоррором Александра Ажа станет малобюджетный триллер Crawl, что примерно переводится как «Ползание» или «Затон». Впрочем, оба названия подходят к заявленному сюжету.

Согласно THR, режиссёр попытается испугать зрителей историей про девушку, которая при попытке спасти отца от урагана пятой категории попадёт в затопленный дом, где её нежелательным соседом станет красавчик-аллигатор.


Ажа подправил сценарий, написанный братьями Шоном и Майклом Расмуссенами («Палата»). Продюсером заявлен Сэм Рэйми, так что нас ждёт, как минимум, любопытное зрелище.
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