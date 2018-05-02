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Джейк Джилленхол воплотит образ Леонарда Бернстайна

2 мая
2018 год

Новости кино >>
2 мая 2018
Джейку Джилленхолу доверили главную роль в биографической ленте «Американец», посвящённой знаменитому композитору и дирижёру Леонарду Бернстайну, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.


По данным Deadline, режиссёрское кресло фильма займёт создатель первого сезона «Настоящего детектива» Кэри Фукунага. Автором сценария числится Майкл Митник («Винил»), использовавший в качестве основы биографию Хамфри Бёртона.

Картина расскажет про творческий путь Бернстайна от ассистента дирижёра в Нью-Йоркском филармоническом оркестра до автора популярных мюзиклов «Увольнение в город» и «Вестсайдская история». Разумеется, не обойдётся без неудовлетворённости композитора результатами своих трудов.

«Американца» представят через неделю на Каннском кинорынке, съёмки запланированы на осень.
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