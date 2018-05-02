Джейк Джилленхол воплотит образ Леонарда Бернстайна

Джейку Джилленхолу
доверили главную роль в биографической ленте «Американец»
, посвящённой знаменитому композитору и дирижёру Леонарду Бернстайну
, которому в этом году исполнилось бы 100
лет.
По данным Deadline
, режиссёрское кресло фильма займёт создатель первого сезона «Настоящего детектива» Кэри Фукунага
. Автором сценария числится Майкл Митник
(«Винил»
), использовавший в качестве основы биографию Хамфри Бёртона
.
Картина расскажет про творческий путь Бернстайна от ассистента дирижёра в Нью-Йоркском филармоническом оркестра до автора популярных мюзиклов «Увольнение в город»
и «Вестсайдская история»
. Разумеется, не обойдётся без неудовлетворённости композитора результатами своих трудов.
«Американца» представят через неделю на Каннском кинорынке, съёмки запланированы на осень.
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