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«Котёнок с улицы Лизюкова» возвращается в кино

20 мая
2018 год

Новости кино >>
20 мая 2018
26 мая в рамках 76-го выпуска киножурнала «МУЛЬТ в кино» состоится премьера первого эпизода мультсериала «Котёнок с улицы Лизюкова 2».

Продолжение известной ленты, снятой киностудией «Союзмультфильм» в 1988 году, расскажет о новых приключениях любимых героев: мечты приведут котёнка Василия и его друга, щенка Бульку, из заснеженного Воронежа в солнечную Австралию. Главные герои не только окунутся в вихрь невероятных приключений и опасностей, но и найдут новых друзей, а главное, поймут, что лучше, чем Воронеж, нет места на Земле.

«Котёнок с улицы Лизюкова» возвращается в кино

«Мультфильм «Котёнок с улицы Лизюкова 2» — это, несомненно, важный для нас проект, к которому мы отнеслись максимально трепетно. Классика советской мультипликации в новой интерпретации приобрела формат 3D, котёнок стал более современным, в духе времени. Надеемся, для детей мультик станет таким же знаковым событием, как и его предшественник», — рассказывает генеральный продюсер компании Wizart Юрий Москвин.

Оригинальный мультфильм режиссёра Вячеслава Котёночкина рассказывал о котёнке, который с помощью вороны-колдуньи превратился в бегемота и отправился в Африку. Автором сценария тогда выступил Виталий Злотников.
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персоны
Виталий ЗлотниковВячеслав Котёночкин
фильмы
Котёнок с улицы Лизюкова

обсуждение >>
№ 2
Дмитрий Шматков   20.05.2018 - 14:34
Ошибочка... Это отдельная короткометражка. Никакого сериала по Котенку нет и не планируется. читать далее>>
№ 1
и пр.   20.05.2018 - 14:13
Сидней-Воронеж — не догонишь! А догонишь — не возьмёшь! Врн — zbs! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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