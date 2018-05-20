Дженнифер Энистон сыграет первую женщину-президента США

Дженнифер Энистон
исполнит одну из главных ролей в новой политической комедии Netflix «Первые леди
». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter
.
Актрисе предстоит перевоплотиться в первую в истории США женщину-президента. Кроме того, героиня Энистон состоит в нетрадиционном браке: первую леди сыграет Тиг Нотаро
.
фото: JESSICA CHOU FOR VARIETY
Целью нового проекта создатели называют желание показать миру, что за каждой великой женщиной стоит другая великая женщина.
Исполнительным продюсером ленты выступит Крис Хенчи
. Над сценарием работают Стефани Аллинн
и сама Нотаро.
Другие подробности нового сериала пока остаются в секрете.
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