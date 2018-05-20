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Дженнифер Энистон сыграет первую женщину-президента США

20 мая
2018 год

Новости кино >>
20 мая 2018
Дженнифер Энистон исполнит одну из главных ролей в новой политической комедии Netflix «Первые леди». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Актрисе предстоит перевоплотиться в первую в истории США женщину-президента. Кроме того, героиня Энистон состоит в нетрадиционном браке: первую леди сыграет Тиг Нотаро.

Дженнифер Энистон сыграет первую женщину-президента США
фото: JESSICA CHOU FOR VARIETY

Целью нового проекта создатели называют желание показать миру, что за каждой великой женщиной стоит другая великая женщина.

Исполнительным продюсером ленты выступит Крис Хенчи. Над сценарием работают Стефани Аллинн и сама Нотаро.

Другие подробности нового сериала пока остаются в секрете.
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