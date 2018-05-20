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Элизабет Мосс и Майкл Стулбарг планируют начать жизнь с чистого листа

20 мая
2018 год

Новости кино >>
20 мая 2018
Элизабет Мосс и Майкл Стулбарг получили главные роли в психологическом триллере «Ширли», в центре сюжета которого – история писательницы Ширли Джексон. Об этом сообщает издание Deadline.

Элизабет Мосс и Майкл Стулбарг планируют начать жизнь с чистого листа
фото: MICHAEL BUCKNER/VARIETY/REX SHUTTERSTOCK

За режиссуру картины возьмется Жозефин Декер. Сценарий ленты на основе одноименного романа Сьюзан Скарф Меррелл подготовила Сара Габбинс.

Продюсерами фильма, старт съемок которого запланирован уже на это лето, выступят Кристин Вашон и Сью Нэйгл.

Роман о писательнице был опубликован в 2014 году. По сюжету книги молодая пара переезжает в дом, где Джексон (Мосс) и ее муж Стэнли Хейман (Стулбарг). Каждый из них надеется начать жизнь с чистого листа, но вместо этого они становятся частью психологической игры, которая вдохновляет Джексон на новый роман.
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