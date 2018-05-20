Элизабет Мосс и Майкл Стулбарг планируют начать жизнь с чистого листа

Элизабет Мосс и Майкл Стулбарг получили главные роли в психологическом триллере «Ширли», в центре сюжета которого – история писательницы Ширли Джексон. Об этом сообщает издание Deadline.
фото: MICHAEL BUCKNER/VARIETY/REX SHUTTERSTOCK
За режиссуру картины возьмется Жозефин Декер. Сценарий ленты на основе одноименного романа Сьюзан Скарф Меррелл подготовила Сара Габбинс.
Продюсерами фильма, старт съемок которого запланирован уже на это лето, выступят Кристин Вашон и Сью Нэйгл.
Роман о писательнице был опубликован в 2014 году. По сюжету книги молодая пара переезжает в дом, где Джексон (Мосс) и ее муж Стэнли Хейман (Стулбарг). Каждый из них надеется начать жизнь с чистого листа, но вместо этого они становятся частью психологической игры, которая вдохновляет Джексон на новый роман.
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