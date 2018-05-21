Джеймс Рэнсон сыграет Эдди Каспбрака в сиквеле «Оно»

Джеймс Рэнсон
исполнит роль Эдди Каспбрака с продолжении экранизации романа Стивена Кинга
«Оно
». Об этом сообщает портал Collider
со ссылкой на закрытый аккаунт актера в Твиттере.
фото: Collider
Роли в сиквеле также получили Билл Скарсгард
и Джессика Честейн
. Кроме того, присоединиться к актерскому составу также могут Джеймс Макэвой
и Билл Хэйде
р.
Режиссёрское кресло проекта вновь занял Энди Мускетти
. Продюсером сиквела выступит его сестра Барбара
. Над сценарием работает создатель первой части Гэри Доберман.
Съемки картины «Оно: Часть 2» запланированы на июль. Премьера ожидается в прокате 6 сентября 2019 года.
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