Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джеймс Рэнсон сыграет Эдди Каспбрака в сиквеле «Оно»

21 мая
2018 год

Новости кино >>
21 мая 2018
Джеймс Рэнсон исполнит роль Эдди Каспбрака с продолжении экранизации романа Стивена Кинга «Оно». Об этом сообщает портал Collider со ссылкой на закрытый аккаунт актера в Твиттере.

Джеймс Рэнсон сыграет Эдди Каспбрака в сиквеле «Оно»
фото: Collider

Роли в сиквеле также получили Билл Скарсгард и Джессика Честейн. Кроме того, присоединиться к актерскому составу также могут Джеймс Макэвой и Билл Хэйдер.

Режиссёрское кресло проекта вновь занял Энди Мускетти. Продюсером сиквела выступит его сестра Барбара. Над сценарием работает создатель первой части Гэри Доберман.

Съемки картины «Оно: Часть 2» запланированы на июль. Премьера ожидается в прокате 6 сентября 2019 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Джеймс МакэвойДжеймс РансонБилл СкарсгардБилл ХэйдерДжессика Честейн
фильмы
Оно

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Пьянзин
18 мая ушёл из жизни актёр Александр Пьянзин.
Елена Гремина
16 мая ушла из жизни сценарист Елена Гремина.

День рождения >>

Борис Зайденберг
Валентина Караваева
Дмитрий Павлов
Любовь Полищук
Дмитрий Пчела
Виктор Степанов
Олег Фомин
Шалва Херхеулидзе
Софико Чиаурели
Арман Бернар
Рэймонд Берр
Роберт Монтгомери
Кэрол Поттер
Джадж Рейнхолд
Лешек Телешиньский
Лиза Эделстайн
все родившиеся 21 мая >>

Афиша кино >>

Черновик
фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Гупёшка
драма, экранизация
Россия, 2017
Круги дьявола
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Садко
приключения, сказка, экранизация
Россия, 2017
Секса не будет!!!
комедия, молодежный фильм, эротика
США, 2018
Распрекрасный принц
комедия, музыкальный фильм
Канада, США, 2018
Хан Соло: Звездные войны. Истории
боевик, приключения, фэнтези
США, 2018
Роналду против Месси
спортивный фильм
Великобритания, 2017
За бортом
комедия, мелодрама
США, 2018
Дэдпул 2
боевик, комедия, фэнтези
США, 2018
Конченая
драма, триллер
Великобритания, Венгрия, Гонконг, США, 2018
Моя бывшая подружка
комедия
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью