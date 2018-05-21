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Алексею Чадову придется побороться за любовь Натальи Бордо в «Улетном экипаже»

21 мая
2018 год

Новости кино >>
21 мая 2018
Телеканал СТС и продюсерский центр «Горад» приступили к съёмкам второго сезона комедийного сериала «Улётный экипаж» с Алексеем Чадовым и Натальей Бардо в главных ролях.

Алексею Чадову придется побороться за любовь Натальи Бордо в «Улетном экипаже»
фото: СТС Медиа

Большая часть работы вновь пройдёт в аэропорту Пулково, также в кадр попадут питерские рестораны, загородные дома и Выборгский замок, где состоится рыцарский турнир с участием главных героев.

По сюжету новых серий, чтобы не делить кабину с бывшей девушкой Полиной Овечкиной, Алексей Кулагин становится частным пилотом поп-звезды Карины. На замену своенравному лётчику приходит его младший брат Саша (Макар Запорожский), который не прочь стать соперником главного героя в борьбе за сердце Полины.

Алексею Чадову придется побороться за любовь Натальи Бордо в «Улетном экипаже»
фото: СТС Медиа

«Герои соперничают и конфликтуют с детства, как это часто бывает в жизни. И в нашем сериале будет продемонстрирован весь эмоциональный спектр таких взаимоотношений – от драк до примирений. И всё это ради одной женщины. Хотя я считаю, что отношения между братьями – это святое, и ни одна девушка не должна вмешиваться в них», – рассказывает Чадов.

Во втором сезоне авиакомпанию «Восторг Авиа» ожидает пополнение также в лице звезды «Даёшь молодёжь!» Ксении Тепловой, ставшей стюардессой-провинциалкой, и популярного актёра Владимира Сычёва, который воплотит на экране образ неуверенного в себе начальника.

К актерскому составу также присоединились Алёна Савастова и Таисия Тарасова – пятимесячная дочка Никиты Тарасова. Режиссерское кресло продолжения ленты занял Дмитрий Губарев.
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