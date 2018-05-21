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Режиссер Александр Аскольдов ушел из жизни

21 мая
2018 год

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21 мая 2018
Советский режиссер Александр Аскольдов скончался в Москве на 86-м году жизни. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщила его вдова.

Аскольдов родился в 1932 году Киеве. В 1955 году окончил филологический факультет МГУ, а позже получил степень аспиранта в Литературном институте им. Горького.

Режиссер Александр Аскольдов ушел из жизни

В 1966 году он поступил на Высшие режиссерские курсы. Его дипломной работой стала адаптация рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве»: за ленту под названием «Комиссар» режиссер был исключен из партии и уволен с киностудии за профнепригодность.

Позже фильм получил международное признание, удостоен наград нескольких международных фестивалей и был номинирован на «Оскар».

Аскольдов также работал над созданием картин «Нонна Мордюкова. Я вспоминаю...» и «Товарищ КамАЗ».
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