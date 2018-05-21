Режиссер Александр Аскольдов ушел из жизни

ревью

«Многие артисты умирают на сцене. Это счастье»: Валентин Гафт рассказал о проблемах со здоровьем

Фестивальная колонка

Каннский кинофестиваль-2018: Цой, Нагиев и жители Донбасса на Лазурном берегу

В этом году на Каннском кинофестивале не было недостатка ни в фильмах, ни в режиссерах из России