Российский экспортный центр подводит итоги Каннского кинорынка

Российский экспортный центр, выступивший организатором объединённого стенда отечественных компаний Made in Russia
, подводит итоги Каннского кинорынка
.
«На стенде было представлено 44 проекта от ведущих российских кинокомпаний и анимационных студий
, – рассказывает управляющий директор центра Никита Гусаков
. – Подводя предварительные итоги, мы отмечаем высокий интерес иностранных байеров к российскому контенту. За первую неделю активной работы компании провели более 300 встреч с потенциальными покупателями и студиями ко-продакшн, около 120 иностранных дистрибьютеров и прокатчиков посетили российские скрининги. По предварительным договоренностям проекты российского производства будут представлены более чем в 100 странах мира
».
Одним из наиболее успешных участников рынка стала компания «Централ Партнершип
», которая представила новый хоррор Святослава Подгаевского
«Русалка», трилогию «Гоголь
», спортивные экшн-драмы «Движение вверх
» и «Тренер
». «Русалка
», в частности, продана уже в 100 стран.
Компания Art Pictures
также представила на несколько проектов: «Пассажир
», «Притяжение
» и его сиквел, который находится на стадии пре-продакшн, и «Лёд
». Теперь фантастический экшн Федора Бондарчука
выйдет в ограниченный прокат в Великобритании.
«Марс Медиа
» в этом году сделала акцент на продвижении двух проектов – лент «Т-34
» и «Идеальные
».
Флагманами студии «Киноданц
» в Каннах стали фильмы на финальной стадии производства – «Эбигейл
» и «Проект Gemini
», которые вызвали наибольший интерес у азиатских закупщиков.
Planeta Inform
представила зарубежным дистрибьюторам проекты «Фото на память
», «Непрощенный
» и «Я худею
».
Анимационная студия Wizart
достигла соглашения с Universal Pictures Video France и KLB SAS о выпуске четвертой части фрншизы «Снежная королева: Зазеркалье
» во Франции, в княжествах Андорра и Монако, а также на франкоговорящих территориях Бельгии, Швейцарии, Люксембурга и Африки.
«Союзмультфильм
» в свою очередь представил проект «Гофманиада
», дистрибуцией которого на территории США займется Tricoast, а прокатом в Европе – L.A.Studio.
«Особое внимание киносообщества было уделено анимационному полнометражному фильму «Суворов», рабочие материалы которого были также представлены на Каннском кинорынке. Еще неоконченный фильм уже получил положительные отзывы
», – подчеркнула председатель правления студии Юлианна Слащева
.
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