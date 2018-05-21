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Илья Сланевский и Владимир Данай сыграют одного героя

21 мая
2018 год

Новости кино >>
21 мая 2018
Телеканал НТВ приступил к съёмкам 16-серийной мелодрамы «Страховой агент», в главных ролях которой снимутся Илья Сланевский и Владимир Данай.

Лента расскажет о бывшем мошеннике, полностью изменившем внешность и жизнь.

Илья Сланевский и Владимир Данай сыграют одного героя

«Феликс и Сергей – это один персонаж в этом сценарии, но исполнять эту роль будут два актёра, так как по сюжету Феликс меняет внешность и имя в паспорте. До изменения внешности и имени Феликса играет Илья Сланевский, а уже после – я. Я играю тот период жизни этого персонажа, в котором он не занимается мошенничеством. Он пробует жить по-другому», – рассказал о своем персонаже Владимир Данай.

Актер также отметил, что в проекте, режиссером которого выступила Ольга Кандидатова, собрались «потрясающие партнеры». Продюсировать ленту по сценарию Александра Кузнецова будет Ада Ставиская.

По сюжету сериала после предательства союзников бывший мошенник Феликс «сдаёт» банду своих подельников в обмен на условный срок и участие в программе защиты свидетелей. В рамках программы героя перевозят в Санкт-Петербург, меняя его внешность, паспорт и жизнь. Теперь его зовут Сергей и, будучи в образе совершенно другого человека, Феликс устраивается на работу в страховую компанию. Благодаря тонкому уму, проницательности и наблюдательности, он решает самые сложные вопросы – и наживает при этом новых врагов.

Съёмки сериала с Анной Арефьевой, Татьяной Труновой, Максимом Фоминым и Дмитрием Поднозовым проходят в Санкт-Петербурге.
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персоны
Анна АрефьеваВладимир ДанайОльга КандидатоваДмитрий ПоднозовИлья СланевскийАда СтавискаяТатьяна ТруноваМаксим Фомин
фильмы
Страховой агент

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