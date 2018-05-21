Илья Сланевский и Владимир Данай сыграют одного героя

Телеканал НТВ приступил к съёмкам 16-серийной мелодрамы «Страховой агент
», в главных ролях которой снимутся Илья Сланевский
и Владимир Данай
.
Лента расскажет о бывшем мошеннике, полностью изменившем внешность и жизнь.
«Феликс и Сергей – это один персонаж в этом сценарии, но исполнять эту роль будут два актёра, так как по сюжету Феликс меняет внешность и имя в паспорте. До изменения внешности и имени Феликса играет Илья Сланевский, а уже после – я. Я играю тот период жизни этого персонажа, в котором он не занимается мошенничеством. Он пробует жить по-другому
», – рассказал о своем персонаже Владимир Данай.
Актер также отметил, что в проекте, режиссером которого выступила Ольга Кандидатова
, собрались «потрясающие партнеры». Продюсировать ленту по сценарию Александра Кузнецова
будет Ада Ставиская
.
По сюжету сериала после предательства союзников бывший мошенник Феликс «сдаёт» банду своих подельников в обмен на условный срок и участие в программе защиты свидетелей. В рамках программы героя перевозят в Санкт-Петербург, меняя его внешность, паспорт и жизнь. Теперь его зовут Сергей и, будучи в образе совершенно другого человека, Феликс устраивается на работу в страховую компанию. Благодаря тонкому уму, проницательности и наблюдательности, он решает самые сложные вопросы – и наживает при этом новых врагов.
Съёмки сериала с Анной Арефьевой
, Татьяной Труновой
, Максимом Фоминым
и Дмитрием Поднозовым
проходят в Санкт-Петербурге.
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