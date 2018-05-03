«Сталинград» покажут на День Победы

В честь Дня Победы только на один день, 9 мая
, в кинотеатры IMAX в Москве, Санкт-Петербурге и регионах вернётся «Сталинград» Фёдора Бондарчука
, сообщает пресс-служба корпорации IMAX.
«Несмотря на революционность такой истории для российской киноиндустрии того времени, мы с партнёрами с самого начала были уверены, что для передачи уникальных эмоций и погружения зрителей в происходящее на экране, нам нужен был IMAX. Для меня особенно важно, что «Сталинград» будет вновь показан на больших экранах в великий праздник Победы — день, когда каждого из нас особенно переполняют эмоции благодарности и гордости к историческому подвигу наших предков-героев», —
заявил Фёдор Бондарчук.
«Мы очень ценим наше многолетнее сотрудничество с Фёдором Бондарчуком, Дмитрием Рудовским и Александром Роднянским и рады возможности вновь показать на российских экранах IMAX такой знаковый для индустрии и для российской аудитории фильм, —
отметил старший вице-президент по развитию бизнеса в России, СНГ и юго-восточной Азии Джон Шрайнер. — Сложно придумать более подходящую дату для просмотра фильма о подвиге советских солдат, чем День Победы».
Сборы картины в IMAX в 2013 году составили 207
млн рублей, в общей сложности её посмотрело более шести миллионов зрителей. «Сталинград» по-прежнему входит в десятку самых кассовых фильмов IMAX за всё время работы корпорации в России.
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