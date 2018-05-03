ревью

Джессика Честейн, Марион Котийяр, Пенелопа Крус, Лупита Нионго и Фань Бинбин станут Бондами в юбках

Успешный бизнесмен и эгоистичный мачо садится в инвалидное кресло ради девушки.

«Сталинград» покажут на День Победы

Рецензии на фильмы

«Мстители: Война бесконечности»: Докопаться до небес

Самый масштабный фильм в киновселенной Marvel заставляет задуматься не только о кризисе супергероики, но и кинокритики