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Джессика Честейн, Марион Котийяр, Пенелопа Крус, Лупита Нионго и Фань Бинбин станут Бондами в юбках

3 мая
2018 год

Новости кино >>
3 мая 2018
Джессика Честейн, Марион Котийяр, Пенелопа Крус, Лупита Нионго и Фань Бинбин сыграют в шпионском экшне Саймона Кинберга «355».


Согласно Deadline, идея пришла к Честейн во время съёмок режиссёрского дебюта Кинберга «Люди Икс: Тёмный Феникс». «Мне очень понравилось работать в "Прислуге", и я всегда хотела сделать ещё один фильм с женским ансамблем. Мне нравятся фильмы про Борна, серия "Миссия невыполнима", и я удивлялась, почему, кроме "Ангелов Чарли", не было настоящего женского ансамбля в шпионских боевиках. Так родилась идея кастинга актрис со всего мира, чтобы сделать международный проект. Я предложила эту идею Саймону, рассказала ему об актрисах, о которых думала, и он сказал: "Я хочу сделать это с тобой"», — рассказала актриса.

Зрителям поведают об интернациональной команде шпионок, устроивших охоту на банду террористов, которые планируют повергнуть планету в хаос с помощью очередного оружия массового поражения. Названием ленте послужило кодовое имя «Агент 355», полученное первой женщиной-шпионкой во времена американской революции, которое можно услышать и в наши дни по отношению к сотрудницам ЦРУ.

Сценарий написала Тереза Робек («Женщина-кошка»). Про даты старта съёмок и релиза информации пока нет.
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