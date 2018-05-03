Джессика Честейн, Марион Котийяр, Пенелопа Крус, Лупита Нионго и Фань Бинбин станут Бондами в юбках

Джессика Честейн
, Марион Котийяр
, Пенелопа Крус
, Лупита Нионго
и Фань Бинбин
сыграют в шпионском экшне Саймона Кинберга «355»
.
Согласно Deadline
, идея пришла к Честейн во время съёмок режиссёрского дебюта Кинберга «Люди Икс: Тёмный Феникс»
. «Мне очень понравилось работать в "Прислуге", и я всегда хотела сделать ещё один фильм с женским ансамблем. Мне нравятся фильмы про Борна, серия "Миссия невыполнима", и я удивлялась, почему, кроме "Ангелов Чарли", не было настоящего женского ансамбля в шпионских боевиках. Так родилась идея кастинга актрис со всего мира, чтобы сделать международный проект. Я предложила эту идею Саймону, рассказала ему об актрисах, о которых думала, и он сказал: "Я хочу сделать это с тобой"», —
рассказала актриса.
Зрителям поведают об интернациональной команде шпионок, устроивших охоту на банду террористов, которые планируют повергнуть планету в хаос с помощью очередного оружия массового поражения. Названием ленте послужило кодовое имя «Агент 355», полученное первой женщиной-шпионкой во времена американской революции, которое можно услышать и в наши дни по отношению к сотрудницам ЦРУ.
Сценарий написала Тереза Робек
(«Женщина-кошка»
). Про даты старта съёмок и релиза информации пока нет.
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