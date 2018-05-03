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Изабела Монер наденет рюкзак Даши-путешественницы

3 мая
2018 год

Новости кино >>
3 мая 2018
Звезда «Трансформеров: Последнего рыцаря» Изабела Монер сыграет титульную роль в киноверсии анимационного сериала «Даша-путешественница», уверяет THR.

Изабела Монер наденет рюкзак Даши-путешественницы
фото: screenrant.com

Продюсером ленты выступит Майкл Бэй, режиссёром назначен Джеймс Бобин («Алиса в Зазеркалье»), сценарий пишет Николас Столлер («Маппеты»). За производство отвечает Paramount Players.

По сюжету полнометражной картины, основанной на популярном шоу Nickelodeon, стартовавшем в 2000 году и продержавшемся восемь сезонов, сильно подросшая Даша наденет рюкзак и вместе со своим кузеном Диего отправится в большой город.

«Даша-путешественница» выйдет в прокат 2 августа 2019 года.
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Майкл Бэй

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Изабела Монер наденет рюкзак Даши-путешественницы фотографии
Изабела Монер
Изабела Монер
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