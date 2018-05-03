Изабела Монер наденет рюкзак Даши-путешественницы

Звезда «Трансформеров: Последнего рыцаря» Изабела Монер
сыграет титульную роль в киноверсии анимационного сериала «Даша-путешественница»
, уверяет THR
.
Продюсером ленты выступит Майкл Бэй
, режиссёром назначен Джеймс Бобин
(«Алиса в Зазеркалье»
), сценарий пишет Николас Столлер
(«Маппеты»
). За производство отвечает Paramount Players.
По сюжету полнометражной картины, основанной на популярном шоу Nickelodeon, стартовавшем в 2000 году и продержавшемся восемь сезонов, сильно подросшая Даша наденет рюкзак и вместе со своим кузеном Диего отправится в большой город.
«Даша-путешественница» выйдет в прокат 2 августа 2019
года.
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