Гай Ричи возвращается в мир криминальной драмы

Гай Ричи
станет режиссером криминальной драмы Toff Guys
. Об этом сообщает издание Deadline
.
Ричи также займется продюсированием проекта, сценарий которого он подготовил вместе с Айвэном Аткинсоном
и Марном Дэвисом
.
фото: ABC News
Как сообщает издание, лента будто бы станет точкой пересечения «Сексуальной твари
» и «Аббатства Даунтон
».
По сюжету картины английский наркоторговец, решивший по-быстрому заработать, намеревается продать свою империю миллиардерам из Оклахомы.
Другие детали проекта остаются в секрете. Известно лишь, что официально заявить о работе над лентой планируется в Каннах.
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