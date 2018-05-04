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Гай Ричи возвращается в мир криминальной драмы

4 мая
2018 год

Новости кино >>
4 мая 2018
Гай Ричи станет режиссером криминальной драмы Toff Guys. Об этом сообщает издание Deadline.

Ричи также займется продюсированием проекта, сценарий которого он подготовил вместе с Айвэном Аткинсоном и Марном Дэвисом.

Гай Ричи возвращается в мир криминальной драмы
фото: ABC News

Как сообщает издание, лента будто бы станет точкой пересечения «Сексуальной твари» и «Аббатства Даунтон».

По сюжету картины английский наркоторговец, решивший по-быстрому заработать, намеревается продать свою империю миллиардерам из Оклахомы.

Другие детали проекта остаются в секрете. Известно лишь, что официально заявить о работе над лентой планируется в Каннах.
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