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Бен Кингсли сыграет Сальвадора Дали

4 мая
2018 год

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4 мая 2018
Бен Кингсли получил главную роль в байопике об одном из самых известных представителей сюрреализма «Земля Дали». Об этом сообщает издание Deadline.

Бен Кингсли сыграет Сальвадора Дали
фото: AP Photo

Режиссером ленты, к актрескому составу которой также присоединились Лесли Мэнвилл, Тим Рот и Фрэнк Диллэйн, выступит автор «Американского психопата» Мэри Хэррон. Продюсером картины станет Стивен Келлихер.

«Дали — один из величайших и влиятельных художников в истории. Весьма убедительный взгляд на его частную жизнь в паре с талантом Мэри Хэррон и первоклассным актерским составом, несомненно, очарует аудиторию по всему миру», — заявил он.

Сюжет фильма сконцентрируется на жизни художника в Испании и Нью-Йорке в 1973 году. Рассказ ведет друг Дали Джеймс, занимающийся подготовкой крупной выставки художника. Его мечта — научиться у Дали азам искусства. Однако вместо этого он окунется в богемную жизнь и забудет о своей цели.
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