Бен Кингсли сыграет Сальвадора Дали

«Дали — один из величайших и влиятельных художников в истории. Весьма убедительный взгляд на его частную жизнь в паре с талантом Мэри Хэррон и первоклассным актерским составом, несомненно, очарует аудиторию по всему миру», — заявил он.
Сюжет фильма сконцентрируется на жизни художника в Испании и Нью-Йорке в 1973 году. Рассказ ведет друг Дали Джеймс, занимающийся подготовкой крупной выставки художника. Его мечта — научиться у Дали азам искусства. Однако вместо этого он окунется в богемную жизнь и забудет о своей цели.
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