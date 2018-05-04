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9 мая «Каро» проведет показы популярных отечественных лент

4 мая
2018 год

Новости кино >>
4 мая 2018
В честь празднования Дня Победы во всех кинотеатрах сети «Каро» пройдут показы отечественного кино.

В праздничный репертуар вошли как новинки проката, так и получившие признание зрителей ленты последних лет. Среди них – «Довлатов», «Экипаж», «Аритмия», «Холодное танго». Также посетителям представят «28 панфиловцев», «Смешариков» и «Танки».

9 мая «Каро» проведет показы популярных отечественных лент

Специальным событием станет эксклюзивный показ легендарной эпопеи о Холокосте «Шоа» французского режиссера Клода Ланцмана.

На все сеансы 9 мая будет установлена специальная цена: в Москве и области стоимость билета составит от 150 рублей, в регионах — от 120 рублей. Подробнее о праздничной программе можно узнать по ссылке.
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фильмы
28 панфиловцевАритмияДовлатовСмешарикиСмешарики. Легенда о Золотом ДраконеТанкиХолодное тангоЭкипаж

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