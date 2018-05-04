9 мая «Каро» проведет показы популярных отечественных лент

В честь празднования Дня Победы во всех кинотеатрах сети «Каро» пройдут показы отечественного кино.
В праздничный репертуар вошли как новинки проката, так и получившие признание зрителей ленты последних лет. Среди них – «Довлатов
», «Экипаж
», «Аритмия
», «Холодное танго
». Также посетителям представят «28 панфиловцев
», «Смешариков
» и «Танки
».
Специальным событием станет эксклюзивный показ легендарной эпопеи о Холокосте «Шоа
» французского режиссера Клода Ланцмана
.
На все сеансы 9 мая будет установлена специальная цена: в Москве и области стоимость билета составит от 150 рублей, в регионах — от 120 рублей. Подробнее о праздничной программе можно узнать по ссылке
.
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