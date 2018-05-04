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Светлана Ходченкова борется за первенство в фехтовании в ленте «На острие»

4 мая
2018 год

Новости кино >>
4 мая 2018
Светлана Ходченкова исполнит роль одной из лучших саблисток страны в первом в истории отечественного кинематографа фильме о фехтовании «На острие».

В ленте Эдуарда Бордукова также снимутся Стася Милославская, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Евгений Сытый и Софья Эрнст. Продюсером картины выступила Елена Гликман. Съемки фильма продлятся до 15 мая.

Светлана Ходченкова борется за первенство в фехтовании в ленте «На острие»
фото: Film Studio TELESTO

«Высшая цель для любого спортсмена – это стать олимпийским чемпионом. Мне было интересно рассказать историю людей, одержимых великой целью. Что происходит с человеком, как далеко он готов зайти, готов ли он пойти на сделку с совестью ради достижения заветной цели», – рассказал режиссер.

Сюжет картины – это история двух лучших саблисток России. Одна из них давно уже на вершине славы, вторая неожиданно ворвалась в сборную и начинает выигрывать практически все турниры. Между двумя великими фехтовальщицами начинаются настоящие бои – и на турнирах, и в жизни.
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персоны
Алексей БарабашЭдуард БордуковЕлена ГликманСофья ЗаикаСтася МилославскаяСергей ПускепалисЕвгений СытыйСветлана Ходченкова

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