Светлана Ходченкова борется за первенство в фехтовании в ленте «На острие»

«Высшая цель для любого спортсмена – это стать олимпийским чемпионом. Мне было интересно рассказать историю людей, одержимых великой целью. Что происходит с человеком, как далеко он готов зайти, готов ли он пойти на сделку с совестью ради достижения заветной цели», – рассказал режиссер.
Сюжет картины – это история двух лучших саблисток России. Одна из них давно уже на вершине славы, вторая неожиданно ворвалась в сборную и начинает выигрывать практически все турниры. Между двумя великими фехтовальщицами начинаются настоящие бои – и на турнирах, и в жизни.
обсуждение >>