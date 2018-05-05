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Еврейский кинофестиваль пройдет в Москве с 22 по 30 мая

5 мая
2018 год

Новости кино >>
5 мая 2018
С 22 по 30 мая в Москве пройдет 4-й Московский Еврейский кинофестиваль (МЕКФ), в программе которого попало более 50 картин.

«Каждый год можно заново замечать, как внутри вроде бы узкой еврейской тематике появляются свои тенденции и актуальные вопросы. В этом году несколько выдающихся картин, посвящённых проблематике отрицания или замалчивании памяти Холокоста, есть работы о сексуальных меньшинствах и их правах в современном обществе. Актуальна тема осмысления еврейской истории современной молодежью, – заявил программный директор фестиваля Ваня Боуден. – Особенную радость в программе у меня вызывают экспериментальные работы молодых режиссёров. Как и в прошлых годах, мне важно создавать программу для максимально широкой и разнообразной аудитории».

Еврейский кинофестиваль пройдет в Москве с 22 по 30 мая

Фильмом открытия фестиваля станет историческая драма «Отрицание» Мика Джексона с Рэйчел Вайс в главной роли, а закроет его картина Клауса Райфеля «Невидимые». В программу также вошли «Фокстрот» Самуэля Маоза, «Менаше», документальная драма «Бейтар Иерусалим. Навечно Чист», мультфильм про любовь «Суета сует» Алексея Туркуса и Алексея Шелманова и другие. Подробнее узнать о картинах можно по ссылке.

В рамках фестиваля также будут организованы лекции, дискуссии и мастер-классы. Мероприятия пройдут на ведущих культурных площадках столицы: влетнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж», Центре документального кино, киноцентре «Октябрь», кинозале ГУМ и Еврейском музее и Центре толерантности.

4-ый МЕКФ проводится при поддержке Российского Еврейского Конгресса и фонда Blavatnik Family Foundation. За три года своего существования кинофестиваль собрал более 12 тысяч зрителей и провел показы свыше 100 картин. В этом году профессиональному жюри и любителям кино будут представлены лучшие фильмы последних нескольких лет из более 15 стран, в том числе из США, Румынии, Венгрии, Франции, Израиля, Великобритании, Украины, России.
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