Еврейский кинофестиваль пройдет в Москве с 22 по 30 мая

С 22 по 30 мая в Москве пройдет 4-й Московский Еврейский кинофестиваль
(МЕКФ), в программе которого попало более 50 картин.
«Каждый год можно заново замечать, как внутри вроде бы узкой еврейской тематике появляются свои тенденции и актуальные вопросы. В этом году несколько выдающихся картин, посвящённых проблематике отрицания или замалчивании памяти Холокоста, есть работы о сексуальных меньшинствах и их правах в современном обществе. Актуальна тема осмысления еврейской истории современной молодежью
, – заявил программный директор фестиваля Ваня Боуден
. – Особенную радость в программе у меня вызывают экспериментальные работы молодых режиссёров. Как и в прошлых годах, мне важно создавать программу для максимально широкой и разнообразной аудитории
».
Фильмом открытия фестиваля станет историческая драма «Отрицание
» Мика Джексона
с Рэйчел Вайс
в главной роли, а закроет его картина Клауса Райфеля «Невидимые»
. В программу также вошли «Фокстрот
» Самуэля Маоза
, «Менаше
», документальная драма «Бейтар Иерусалим. Навечно Чист
», мультфильм про любовь «Суета сует» Алексея Туркуса
и Алексея Шелманова
и другие. Подробнее узнать о картинах можно по ссылке
.
В рамках фестиваля также будут организованы лекции, дискуссии и мастер-классы. Мероприятия пройдут на ведущих культурных площадках столицы: влетнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж», Центре документального кино, киноцентре «Октябрь», кинозале ГУМ и Еврейском музее и Центре толерантности.
4-ый МЕКФ проводится при поддержке Российского Еврейского Конгресса и фонда Blavatnik Family Foundation. За три года своего существования кинофестиваль собрал более 12 тысяч зрителей и провел показы свыше 100 картин. В этом году профессиональному жюри и любителям кино будут представлены лучшие фильмы последних нескольких лет из более 15 стран, в том числе из США, Румынии, Венгрии, Франции, Израиля, Великобритании, Украины, России.
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