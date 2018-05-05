Center Festival совместно с The Village организует конкурс документального кино

Center Festival совместно с Москино и The Village объявляет конкурс для режиссеров-документалистов и видео-художников, использующих инструменты документального кино в своих работах.
Цель проекта — поддержать российских авторов, которых интересует современность во всех ее проявлениях. Картины участников должны быть созвучны основным темам фестиваля: уличная культура, мода, путешествия, герои эпохи, а также политические проблемы. Особо приветствуются фильмы о современной Москве.
фото: Documentary Film Center
К рассмотрению принимаются ленты длительностью от 5 до 30 минут и веб-док проекты 2017-2018 года. Заявку можно подать на сайте до 15 июля 2018 года.
Картины, вошедшие в шорт-лист, будут презентованы в рамках фестиваля в сентябре 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге, а также выйдут в ограниченный прокат в сетях Москино и Центре документального кино. Победитель получит приз от Москино размером 100 тысяч рублей.
Center Festival — ежегодный фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества, организованный Центром документального кино и Музеем Москвы. Куратор фестиваля — Майя Кузина.
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