Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Center Festival совместно с The Village организует конкурс документального кино

5 мая
2018 год

Новости кино >>
5 мая 2018
Center Festival совместно с Москино и The Village объявляет конкурс для режиссеров-документалистов и видео-художников, использующих инструменты документального кино в своих работах.

Цель проекта — поддержать российских авторов, которых интересует современность во всех ее проявлениях. Картины участников должны быть созвучны основным темам фестиваля: уличная культура, мода, путешествия, герои эпохи, а также политические проблемы. Особо приветствуются фильмы о современной Москве.

Center Festival совместно с The Village организует конкурс документального кино
фото: Documentary Film Center

К рассмотрению принимаются ленты длительностью от 5 до 30 минут и веб-док проекты 2017-2018 года. Заявку можно подать на сайте до 15 июля 2018 года.

Картины, вошедшие в шорт-лист, будут презентованы в рамках фестиваля в сентябре 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге, а также выйдут в ограниченный прокат в сетях Москино и Центре документального кино. Победитель получит приз от Москино размером 100 тысяч рублей.

Center Festival — ежегодный фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества, организованный Центром документального кино и Музеем Москвы. Куратор фестиваля — Майя Кузина.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Фуад Поладов
4 мая ушёл из жизни актёр Фуад Поладов.
Вадим Мулерман
2 мая скончался певец Вадим Мулерман.

День рождения >>

Татьяна Гаврилова
Борис Гусаков
Александр Денисов
Вадим Ледогоров
Юрий Назаров
Дагун Омаев
Антон Пампушный
Павел Пискун
Анна Потебня
Иштван Буйтор
Генри Кавилл
Майкл Палин
Тайрон Пауэр
Рафаэль
Орельен Рекуан
Лэнс Хенриксен
все родившиеся 5 мая >>

Афиша кино >>

Старое ружье
военный фильм, драма
Франция, ФРГ, 1975
Собибор
биография, военный фильм, драма
Россия, 2018
Мстители: Война бесконечности
боевик, приключения, фэнтези
США, 2018
Остров собак
комедия, приключения, фильм о животных
Германия, США, 2018
Папа-мама, гусь
комедия, приключения
Китай, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Борис Латкин и Ирина Обидова: «Когда люди приходят с горящими глазами и верой в свои проекты, хочется им помочь»
Интервью

Борис Латкин и Ирина Обидова: «Когда люди приходят с горящими глазами и верой в свои проекты, хочется им помочь»

Организаторы Кино.Платформы Potential о главном Петербургском событии мая для молодых режиссеров, сценаристов, продюсеров, видеоблогеров и всех неравнодушных к кино
1 комментарий