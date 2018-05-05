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Камбербэтч займется шпионажем для британской разведки

5 мая
2018 год

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5 мая 2018
Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в фильме Доминика Кука «Железная кора». Об этом сообщает издание Deadline.

Камбербэтч перевоплотится в британского шпиона Гревилла Мейнерда Винна. Сценарий картины, основанной на реальной истории, подготовил Том О’Коннор.

Камбербэтч займется шпионажем для британской разведки
фото: REX/SHUTTERSTOCK

По сюжету ленты Винн был связан с полковником ГРУ Олегом Пеньковским, который предложил свои услуги британской разведке в обмен на возможность сбежать за границу. В 1961 году Пеньковский подписал акт вербовки и работал на разведку до 1962 года, когда сотрудники контрразведки КГБ арестовали его и Винна, который был его связным. Полковника расстреляли, а Винна позже обменяли на советского разведчика Конона Молодого.

Другие подробности ленты пока остаются в секрете.
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