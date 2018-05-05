Камбербэтч займется шпионажем для британской разведки

Камбербэтч перевоплотится в британского шпиона Гревилла Мейнерда Винна. Сценарий картины, основанной на реальной истории, подготовил Том О’Коннор.
фото: REX/SHUTTERSTOCK
По сюжету ленты Винн был связан с полковником ГРУ Олегом Пеньковским, который предложил свои услуги британской разведке в обмен на возможность сбежать за границу. В 1961 году Пеньковский подписал акт вербовки и работал на разведку до 1962 года, когда сотрудники контрразведки КГБ арестовали его и Винна, который был его связным. Полковника расстреляли, а Винна позже обменяли на советского разведчика Конона Молодого.
обсуждение >>