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Джастин Лин снимет финал «Форсажа»

5 мая
2018 год

Новости кино >>
5 мая 2018
Джастин Лин возьмется за девятую и десятую части франшизы «Форсаж». Об этом сообщает портал Digital Spy.

О том, что создатель последних четырех вышедших на экраны эпизодов вернется в режиссерское кресло, заявил Вин Дизель, который исполняет одну из главных ролей в проекте.

Джастин Лин снимет финал «Форсажа»
фото: NINA PROMMER/EPA/REX/SHUTTERSTOCK

«Я только что говорил по телефону с Джастином Лином, который руководит девятым и десятым фильмом, и я не могу описать вам, насколько он взволнован!» – сказал актер.

Дизель также обмолвился о перспективе переноса действия ленты в Африку. «Мы не были в Африке, и нам давно пора это сделать», – отметил он.

Премьера девятой части запланирована на 9 апреля 2020 года, в то время как релиз десятого фильма ожидается два года спустя.
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