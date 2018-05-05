Джастин Лин снимет финал «Форсажа»

Джастин Лин
возьмется за девятую и десятую части франшизы «Форсаж
». Об этом сообщает портал Digital Spy
.
О том, что создатель последних четырех вышедших на экраны эпизодов вернется в режиссерское кресло, заявил Вин Дизель
, который исполняет одну из главных ролей в проекте.
фото: NINA PROMMER/EPA/REX/SHUTTERSTOCK
«Я только что говорил по телефону с Джастином Лином, который руководит девятым и десятым фильмом, и я не могу описать вам, насколько он взволнован!
» – сказал актер.
Дизель также обмолвился о перспективе переноса действия ленты в Африку. «Мы не были в Африке, и нам давно пора это сделать
», – отметил он.
Премьера девятой части запланирована на 9 апреля 2020 года, в то время как релиз десятого фильма ожидается два года спустя.
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