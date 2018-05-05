Кэтрин Зета-Джонс сыграет в первом сериале Facebook

Режиссерское кресло пока что 10-серийного проекта заняла Мэган Оппенхеймер. Она же подготовит сценарий сериала. Исполнительными продюсерами выступят Бруна Папандреа и Кейси Хейвер.
фото: Jeff Spicer/Getty Images
Лента расскажет о Вики Эллис — тренере, которая воспитывает претенденток на титул «Мисс Америка». Вики популярна и известна, она может превратить любую девочку в красотку. Но после того, как она начинает работать с Самантой – чем-то совершенно новым в ее карьере, все переворачивается с ног на голову.
Работу над лентой планируют начать уже в этом году.
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