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Кэтрин Зета-Джонс сыграет в первом сериале Facebook

5 мая
2018 год

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5 мая 2018
Кэтрин Зета-Джонс получила главную роль в первом сериале Facebook «Королева Америки». Об этом сообщает издание Deadline.

Режиссерское кресло пока что 10-серийного проекта заняла Мэган Оппенхеймер. Она же подготовит сценарий сериала. Исполнительными продюсерами выступят Бруна Папандреа и Кейси Хейвер.

Кэтрин Зета-Джонс сыграет в первом сериале Facebook
фото: Jeff Spicer/Getty Images

Лента расскажет о Вики Эллис — тренере, которая воспитывает претенденток на титул «Мисс Америка». Вики популярна и известна, она может превратить любую девочку в красотку. Но после того, как она начинает работать с Самантой – чем-то совершенно новым в ее карьере, все переворачивается с ног на голову.

Работу над лентой планируют начать уже в этом году.
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