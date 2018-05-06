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Анна Михалкова стала лучшей актрисой на международном фестивале Series Mania

6 мая
2018 год

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6 мая 2018
Анна Михалкова признана лучшей актрисой на международном фестивале сериалов Series Mania, который прошел в Лилле. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook продюсер Валерий Федорович.

Актриса удостоена награды за главную роль в драме Бориса Хлебникова «Обычная женщина».

Анна Михалкова стала лучшей актрисой на международном фестивале Series Mania
фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По сюжету ленты у 39-летней Марины успешный цветочный бизнес и крепкая дружная семья – муж-хирург, дочери учатся в частной школе и крутом институте. Окружающим ее жизнь кажется идеальной. Но за красочным фасадом скрываются страшные тайны: у мужа есть любовница, старшая дочь – прогульщица и наркодилер, младшая – социопатка, а сама Марина – не цветочница, а сутенёрша, которая скрывает от родных теневой бизнес. Правда стремится вырваться наружу, когда одну из «работниц» Марины обнаруживают мёртвой.

Премьера ленты в России состоится осенью 2018 года.
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