Анна Михалкова стала лучшей актрисой на международном фестивале Series Mania

По сюжету ленты у 39-летней Марины успешный цветочный бизнес и крепкая дружная семья – муж-хирург, дочери учатся в частной школе и крутом институте. Окружающим ее жизнь кажется идеальной. Но за красочным фасадом скрываются страшные тайны: у мужа есть любовница, старшая дочь – прогульщица и наркодилер, младшая – социопатка, а сама Марина – не цветочница, а сутенёрша, которая скрывает от родных теневой бизнес. Правда стремится вырваться наружу, когда одну из «работниц» Марины обнаруживают мёртвой.
Премьера ленты в России состоится осенью 2018 года.
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