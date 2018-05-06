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Мишель Монахэн получила главную роль в драме Netflix «Мессия»

6 мая
2018 год

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6 мая 2018
Мишель Монахэн исполнит главную роль в новом проекте Netflix «Мессия». Об этом сообщает издание Variety.

Героине предстоит сыграть спецагента разведки США Еву Геллер. В ленте также снимется Мехди Дехби, которому досталась роль религиозно-политического деятеля из Сирии.

Мишель Монахэн получила главную роль в драме Netflix «Мессия»
фото: HBO

Сценарий проекта подготовит Майкл Петрони. Он же спродюсирует сериал вместе с Эндрю Дином и Джеймсом МакТигом, который также занял режиссерское кресло.

«Мессия» – история растущей популярности выходца с Ближнего Востока, последователи которого убеждены в том, что он посланник Бога. Другие же считают его мошенником и самозванцем. Появление этого человека порождает хаос в СМИ и общественном мнении. Лента продемонстрирует разное отношение к «мессии»: с точки зрения агента разведки США, израильского офицера, латиноамериканского проповедника и его дочери, палестинского беженца.

Премьера сериала запланирована на следующий год.
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