Мишель Монахэн получила главную роль в драме Netflix «Мессия»

Героине предстоит сыграть спецагента разведки США Еву Геллер. В ленте также снимется Мехди Дехби, которому досталась роль религиозно-политического деятеля из Сирии.
фото: HBO
Сценарий проекта подготовит Майкл Петрони. Он же спродюсирует сериал вместе с Эндрю Дином и Джеймсом МакТигом, который также занял режиссерское кресло.
«Мессия» – история растущей популярности выходца с Ближнего Востока, последователи которого убеждены в том, что он посланник Бога. Другие же считают его мошенником и самозванцем. Появление этого человека порождает хаос в СМИ и общественном мнении. Лента продемонстрирует разное отношение к «мессии»: с точки зрения агента разведки США, израильского офицера, латиноамериканского проповедника и его дочери, палестинского беженца.
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