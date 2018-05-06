Мартин Фриман выполняет поручения Моссада в ленте «Тайный агент»

Мартин Фриман присоединился к актерскому составу ленты «Тайный агент» (The Operative). Об этом сообщает издание Deadline.
В ленте, режиссером которой выступит Юваль Адлер, также сыграет Дайан Крюгер.
фото: Mario Anzuoni, Reuters
Картина расскажет о шпионе (Крюгер) политической разведки Израиля, которая бесследно исчезает после похорон отца в Лондоне. Единственная зацепка в этой истории – звонок героини своему бывшему куратору (Фриман), которому руководство поручит найти ее и предотвратить утечку информации и другие возможные риски.
Фильм во многом станет адаптацией израильского бестселлера «Учитель английского», который написал экс-сотрудник разведки Ифтах Райхер-Атир.
Съемки, которые пройдут в Израиле и Болгарии, планируется начать в июне.
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