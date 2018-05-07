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Юбилей Трэйси Лордс

7 мая
2018 год

Новости кино >>
7 мая 2018
Сегодня, 7 мая, исполнилось 50 лет популярной американской актрисе Трэйси Лордс.

Юбилей Трэйси Лордс

Нора Луиза Кузьма родилась 7 мая 1968 года в Стьюбенвилле, штате Огайо. Её отец, происходивший из семьи украинских эмигрантов, был дебоширом и пьяницей. Когда Норе было 12, она вместе с матерью и сёстрами уехала от отца в Калифорнию. В 15 лет она забеременела и сделала аборт, после чего сбежала из дома и стала жить с бывшим парнем своей матери. По наущению женщины, взявшей её на работу няней, она подделала документы, выдав себя за взрослую и взяв псевдоним Трэйси Лордс, стала работать моделью ню и появилась на страницах таких журналов, как Velvet, Juggs и Club, после чего её позвали сниматься в порнофильмах.

К 18 годам за её плечами было 75 подобных лент. Когда девушка фактически стала совершеннолетней, обман с использованием украденных документов раскрылся и разразился грандиозный скандал. Фильмы с её участием были изъяты из продажи, порноиндустрия понесла колоссальные убытки, а снимавшие Трэйси продюсеры и режиссёры попали под суд. Сама Лордс проходила по делу как жертва манипулировавших ею взрослых.

«Плакса»

Завязав с порно, Трэйси поступила на актёрские курсы в Институт Ли Страсберга и в 1988 году дебютировала в обычном кино — в трэш-фильме Джима Вайнорски «Из другого мира». За ним последовали «Плакса» и «Мамочка-маньячка» Джона Уотерса, «Томминокеры» Джона Пауэра, «Блэйд» Стивена Норрингтона, «Зак и Мири снимают порно» Кевина Смита, «Нигде» Грегга Араки, а также роли в таких известных сериалах, как «Байки из склепа», «Детектив Нэш Бриджес», «Горец», «Уилл и Грейс», «Первая волна» и «Девочки Гилмор». Всего на её счету более 60 ролей в кино и на телевидении.

Выпустила несколько музыкальных альбомов. В 2003 году опубликовала автобиографию Traci Lords: Underneath It All, которая попала в список бестселлеров по версии журнала The New York Times. Подарила голоса персонажам видеоигр Defender, Four Horsemen of the Apocalypse, Ground Control II: Operation Exodus, True Crime: New York City, Hitman: Absolution и Hitman. Обладательница шести наград.
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