Юбилей Трэйси Лордс

Сегодня, 7 мая
, исполнилось 50
лет популярной американской актрисе Трэйси Лордс
.
Нора Луиза Кузьма
родилась 7 мая 1968
года в Стьюбенвилле, штате Огайо. Её отец, происходивший из семьи украинских эмигрантов, был дебоширом и пьяницей. Когда Норе было 12, она вместе с матерью и сёстрами уехала от отца в Калифорнию. В 15 лет она забеременела и сделала аборт, после чего сбежала из дома и стала жить с бывшим парнем своей матери. По наущению женщины, взявшей её на работу няней, она подделала документы, выдав себя за взрослую и взяв псевдоним Трэйси Лордс, стала работать моделью ню и появилась на страницах таких журналов, как Velvet, Juggs и Club, после чего её позвали сниматься в порнофильмах.
К 18 годам за её плечами было 75
подобных лент. Когда девушка фактически стала совершеннолетней, обман с использованием украденных документов раскрылся и разразился грандиозный скандал. Фильмы с её участием были изъяты из продажи, порноиндустрия понесла колоссальные убытки, а снимавшие Трэйси продюсеры и режиссёры попали под суд. Сама Лордс проходила по делу как жертва манипулировавших ею взрослых.
Завязав с порно, Трэйси поступила на актёрские курсы в Институт Ли Страсберга и в 1988 году дебютировала в обычном кино — в трэш-фильме Джима Вайнорски «Из другого мира»
. За ним последовали «Плакса»
и «Мамочка-маньячка» Джона Уотерса
, «Томминокеры» Джона Пауэра
, «Блэйд» Стивена Норрингтона
, «Зак и Мири снимают порно» Кевина Смита
, «Нигде» Грегга Араки
, а также роли в таких известных сериалах, как «Байки из склепа»
, «Детектив Нэш Бриджес»
, «Горец»
, «Уилл и Грейс»
, «Первая волна»
и «Девочки Гилмор»
. Всего на её счету более 60
ролей в кино и на телевидении.
Выпустила несколько музыкальных альбомов. В 2003 году опубликовала автобиографию Traci Lords: Underneath It All, которая попала в список бестселлеров по версии журнала The New York Times. Подарила голоса персонажам видеоигр Defender
, Four Horsemen of the Apocalypse
, Ground Control II: Operation Exodus
, True Crime: New York City
, Hitman: Absolution
и Hitman
. Обладательница шести наград.
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