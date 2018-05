Юбилей Трэйси Лордс

Сегодня,, исполнилосьлет популярной американской актрисе Трэйси Лордс Нора Луиза Кузьма родиласьгода в Стьюбенвилле, штате Огайо. Её отец, происходивший из семьи украинских эмигрантов, был дебоширом и пьяницей. Когда Норе было 12, она вместе с матерью и сёстрами уехала от отца в Калифорнию. В 15 лет она забеременела и сделала аборт, после чего сбежала из дома и стала жить с бывшим парнем своей матери. По наущению женщины, взявшей её на работу няней, она подделала документы, выдав себя за взрослую и взяв псевдоним Трэйси Лордс, стала работать моделью ню и появилась на страницах таких журналов, как Velvet, Juggs и Club, после чего её позвали сниматься в порнофильмах.К 18 годам за её плечами былоподобных лент. Когда девушка фактически стала совершеннолетней, обман с использованием украденных документов раскрылся и разразился грандиозный скандал. Фильмы с её участием были изъяты из продажи, порноиндустрия понесла колоссальные убытки, а снимавшие Трэйси продюсеры и режиссёры попали под суд. Сама Лордс проходила по делу как жертва манипулировавших ею взрослых.Завязав с порно, Трэйси поступила на актёрские курсы в Институт Ли Страсберга и в 1988 году дебютировала в обычном кино — в трэш-фильме Джима Вайнорски «Из другого мира» . За ним последовали «Плакса» , а также роли в таких известных сериалах, как «Байки из склепа» . Всего на её счету болееролей в кино и на телевидении.Выпустила несколько музыкальных альбомов. В 2003 году опубликовала автобиографию Traci Lords: Underneath It All, которая попала в список бестселлеров по версии журнала The New York Times. Подарила голоса персонажам видеоигр. Обладательница шести наград.