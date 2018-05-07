Никас Сафронов сделал постер нового фильма Александра Гордона

Кино-театр. ру
представляет постер нового фильма Александра Гордона
«Дядя Саша
». Постер нарисовал известный российский художник Никас Сафронов. Лента участвует в конкурсе «Кинотавра»
, который пройдет в Сочи со 2 по 10 июня.
«Дядя Саша» – это «почти чеховская история» о когда-то успешном режиссере, снимающем свой последний фильм, назло всем, в своем загородном доме. Странные гости, самовлюбленные актеры, чудаковатые соседи и сам режиссер – повод для авторской иронии, а иногда и сарказма. И помните? Чеховское ружье всегда стреляет!
Главную роль в ленте сыграл сам Александр Гордон. Кроме него в фильме также появятся Ольга Яковлева
, Анна Слю
, Агния Кузнецова
, Никита Ефремов
, Сергей Пускепалис
, Изабель Эйдлен
, театральный режиссер Василий Бархатов
, пианист Борис Березовский
, вице-спикер Госдумы Петр Толстой
, телеведущие Георгий Черданцев
, Юлия Барановская
и Иван Кудрявцев
.
«Герой «Дяди Саши» всегда жил только для себя, чтобы к закату жизни понять, что остатков себя ему не хватит даже на последний в карьере фильм… Для того, чтобы создать свой фильм, он высасывает эмоции из тех, кто его окружает. Наверно, я могу назвать этот сценарий автошаржем, самоиронией. При этом к своему герою я испытываю целый букет эмоций – от жалости до отвращения
», – говорит Гордон.
Прокат фильма запланирован на осень.
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