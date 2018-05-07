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Никас Сафронов сделал постер нового фильма Александра Гордона

7 мая
2018 год

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7 мая 2018
Кино-театр. ру представляет постер нового фильма Александра Гордона «Дядя Саша». Постер нарисовал известный российский художник Никас Сафронов. Лента участвует в конкурсе «Кинотавра», который пройдет в Сочи со 2 по 10 июня.

«Дядя Саша» – это «почти чеховская история» о когда-то успешном режиссере, снимающем свой последний фильм, назло всем, в своем загородном доме. Странные гости, самовлюбленные актеры, чудаковатые соседи и сам режиссер – повод для авторской иронии, а иногда и сарказма. И помните? Чеховское ружье всегда стреляет!

Никас Сафронов сделал постер нового фильма Александра Гордона

Главную роль в ленте сыграл сам Александр Гордон. Кроме него в фильме также появятся Ольга Яковлева, Анна Слю, Агния Кузнецова, Никита Ефремов, Сергей Пускепалис, Изабель Эйдлен, театральный режиссер Василий Бархатов, пианист Борис Березовский, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Георгий Черданцев, Юлия Барановская и Иван Кудрявцев.

«Герой «Дяди Саши» всегда жил только для себя, чтобы к закату жизни понять, что остатков себя ему не хватит даже на последний в карьере фильм… Для того, чтобы создать свой фильм, он высасывает эмоции из тех, кто его окружает. Наверно, я могу назвать этот сценарий автошаржем, самоиронией. При этом к своему герою я испытываю целый букет эмоций – от жалости до отвращения», – говорит Гордон.

Прокат фильма запланирован на осень.
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Дядя Саша

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Никас Сафронов сделал постер нового фильма Александра Гордона фотографии
Никас Сафронов сделал постер нового фильма Александра Гордона фотографии
Никас Сафронов сделал постер нового фильма Александра Гордона фотографии
Никас Сафронов сделал постер нового фильма Александра Гордона фотографии
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