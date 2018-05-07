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Кантемир Балагов присоединился к жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского фестиваля

7 мая
2018 год

Новости кино >>
7 мая 2018
Создатель «Тесноты» Кантемир Балагов, получивший Приз ФИПРЕССИ на прошлогоднем фестивале в Каннах, пополнил состав жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского международного кинофестиваля, сообщается на сайте смотра.

Кантемир Балагов присоединился к жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского фестиваля
фото: pbs.twimg

В жюри под председательством Бенисио Дель Торо также вошли французская актриса Вирджини Ледуайен, американский продюсер Джули Хантсингер и палестинский режиссёр Аннамари Ясир.

Жюри конкурса возглавит Кейт Бланшетт, а помогут ей в оценке работ режиссёры Андрей Звягинцев и Дени Вильнёв, актрисы Леа Сейду и Кристен Стюарт, китайский актёр Чанг Чен, французский постановщик, сценарист и продюсер Робер Гедикян, женщина-режиссёр Ава ДюВерней и певица Хаджа Нин.

Престижный смотр пройдёт с 8 по 19 мая.
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