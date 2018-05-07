Кантемир Балагов присоединился к жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского фестиваля

Создатель «Тесноты» Кантемир Балагов
, получивший Приз ФИПРЕССИ на прошлогоднем фестивале в Каннах, пополнил состав жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского международного кинофестиваля
, сообщается на сайте
смотра.
В жюри под председательством Бенисио Дель Торо
также вошли французская актриса Вирджини Ледуайен
, американский продюсер Джули Хантсингер
и палестинский режиссёр Аннамари Ясир
.
Жюри конкурса возглавит Кейт Бланшетт
, а помогут ей в оценке работ режиссёры Андрей Звягинцев
и Дени Вильнёв
, актрисы Леа Сейду
и Кристен Стюарт
, китайский актёр Чанг Чен
, французский постановщик, сценарист и продюсер Робер Гедикян
, женщина-режиссёр Ава ДюВерней
и певица Хаджа Нин
.
Престижный смотр пройдёт с 8 по 19 мая
.
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