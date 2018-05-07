Умер Эрманно Ольми

Сегодня, 7 мая
, в возрасте 86
лет скончался знаменитый итальянский режиссёр Эрманно Ольми
. Об этой печальной новости стало известно благодаря агентству ANSA
.
Мастер родился 24 июля 1931
года в Бергамо, в глубоко католической крестьянской семье. Его отец погиб во время Второй мировой войны.
Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля за «Дерево для башмаков»
и «Золотого льва Святого Марка» Венецианского смотра за «Легенду о святом пьянице»
.
На его счету более 60
фильмов для кино и телевидения, а также более десяти документальных лент, получавших высшие награды престижных международных кинофестивалей и итальянские кинопремии, включая David di Donatello. Его последней полнометражной работой стала картина «Снова зазеленеют луга»
, снятая в 2014-м.
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