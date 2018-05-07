Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Умер Эрманно Ольми

7 мая
2018 год

Новости кино >>
7 мая 2018
Сегодня, 7 мая, в возрасте 86 лет скончался знаменитый итальянский режиссёр Эрманно Ольми. Об этой печальной новости стало известно благодаря агентству ANSA.

Умер Эрманно Ольми

Мастер родился 24 июля 1931 года в Бергамо, в глубоко католической крестьянской семье. Его отец погиб во время Второй мировой войны.

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля за «Дерево для башмаков» и «Золотого льва Святого Марка» Венецианского смотра за «Легенду о святом пьянице».

На его счету более 60 фильмов для кино и телевидения, а также более десяти документальных лент, получавших высшие награды престижных международных кинофестивалей и итальянские кинопремии, включая David di Donatello. Его последней полнометражной работой стала картина «Снова зазеленеют луга», снятая в 2014-м.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Эрманно Ольми
фильмы
Дерево для башмаковЛегенда о святом пьянице

фотографии >>
Умер Эрманно Ольми фотографии
Умер Эрманно Ольми фотографии
Умер Эрманно Ольми фотографии
Умер Эрманно Ольми фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Томошевский
5 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Томошевский.
Юрий Андреев
4 мая ушёл из жизни артист театра кукол Юрий Андреев.
Фуад Поладов
4 мая ушёл из жизни актёр Фуад Поладов.
Вадим Мулерман
2 мая скончался певец Вадим Мулерман.

День рождения >>

Владимир Антонов
Вероника Вернадская
Любовь Германова
Сергей Громов
Оксана Дацкая
Леонид Дьячков
Виталий Кузьмин
Даниил Нетребин
Фуркат Файзиев
Энн Бакстер
Марита Бёме
Гари Купер
Трэйси Лордс
Донал МакКанн
Радослав Пазура
Иван Рассимов
все родившиеся 7 мая >>

Афиша кино >>

Муза смерти
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Такси 5
боевик, комедия, приключения
Франция, 2018
Анон
научная фантастика, триллер
Германия, 2018
Истерия
триллер, фильм ужасов
США, 2018
Красавица для чудовища
биография, мелодрама
Великобритания, Люксембург, США, 2017
Редкая бабочка
драма
Австралия, 2017
Статус: обновлен
комедия, фэнтези
Канада, Китай, США, 2018
Старое ружье
военный фильм, драма
Франция, ФРГ, 1975
Собибор
биография, военный фильм, драма
Россия, 2018
Мстители: Война бесконечности
боевик, приключения, фэнтези
США, 2018
Остров собак
комедия, приключения, фильм о животных
Германия, США, 2018
Папа-мама, гусь
комедия, приключения
Китай, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью