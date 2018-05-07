Лиам Нисон отправится в Конго

Лиам Нисон
сыграет главную роль в картине «Чарли Джонсон в огне»
(Charlie Johnson In The Flames).
Согласно Deadline
, режиссёрское кресло нового экшн-триллера займёт Тарик Салех
, сценарий написал Джастин Хэйт
, а продюсерская команда состоит из Майкла Лондона
, Эдварда Саксона
и Джавала Нга
. Это будет адаптация одноимённого произведения канадского историка и политика русского происхождения Майкла Игнатьеффа
.
По сюжету военному корреспонденту BBC Чарли Джонсону довелось увидеть расправу над молодой журналисткой, освещавшей беспорядки в Конго, и он отправляется на поиски её убийц.
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