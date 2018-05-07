Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Лиам Нисон отправится в Конго

7 мая
2018 год

Новости кино >>
7 мая 2018
Лиам Нисон сыграет главную роль в картине «Чарли Джонсон в огне» (Charlie Johnson In The Flames).

Лиам Нисон отправится в Конго

Согласно Deadline, режиссёрское кресло нового экшн-триллера займёт Тарик Салех, сценарий написал Джастин Хэйт, а продюсерская команда состоит из Майкла Лондона, Эдварда Саксона и Джавала Нга. Это будет адаптация одноимённого произведения канадского историка и политика русского происхождения Майкла Игнатьеффа.

По сюжету военному корреспонденту BBC Чарли Джонсону довелось увидеть расправу над молодой журналисткой, освещавшей беспорядки в Конго, и он отправляется на поиски её убийц.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Лиам Нисон станет новым Филипом Марлоу
Лиам Нисон раскрыл всю правду об Уотергейтском скандале
Лиам Нисон и Брендан Глисон присоединились к сериалу братьев Коэн
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Лиам Нисон

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Томошевский
5 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Томошевский.
Юрий Андреев
4 мая ушёл из жизни артист театра кукол Юрий Андреев.
Фуад Поладов
4 мая ушёл из жизни актёр Фуад Поладов.
Вадим Мулерман
2 мая скончался певец Вадим Мулерман.

День рождения >>

Владимир Антонов
Вероника Вернадская
Любовь Германова
Сергей Громов
Оксана Дацкая
Леонид Дьячков
Виталий Кузьмин
Даниил Нетребин
Фуркат Файзиев
Энн Бакстер
Марита Бёме
Гари Купер
Трэйси Лордс
Донал МакКанн
Радослав Пазура
Иван Рассимов
все родившиеся 7 мая >>

Афиша кино >>

Муза смерти
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Такси 5
боевик, комедия, приключения
Франция, 2018
Анон
научная фантастика, триллер
Германия, 2018
Истерия
триллер, фильм ужасов
США, 2018
Красавица для чудовища
биография, мелодрама
Великобритания, Люксембург, США, 2017
Редкая бабочка
драма
Австралия, 2017
Статус: обновлен
комедия, фэнтези
Канада, Китай, США, 2018
Старое ружье
военный фильм, драма
Франция, ФРГ, 1975
Собибор
биография, военный фильм, драма
Россия, 2018
Мстители: Война бесконечности
боевик, приключения, фэнтези
США, 2018
Остров собак
комедия, приключения, фильм о животных
Германия, США, 2018
Папа-мама, гусь
комедия, приключения
Китай, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью