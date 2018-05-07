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Джон Рэмбо пересечёт мексиканскую границу

7 мая
2018 год

Новости кино >>
7 мая 2018
Сильвестр Сталлоне не оставил попыток вернуться к образу Джона Рэмбо, уверяет издание Screen Daily.

Слай готовится исполнить титульную роль в пятой части популярной экшн-серии и в настоящий момент помогает писать сценарий.

Джон Рэмбо пересечёт мексиканскую границу

Лента поведает о том, как ветеран Вьетнама, до поры до времени занимавшийся мирным трудом на ранчо, был вынужден пересечь границу для того, чтобы вызволить из лап мексиканского картеля похищенную дочь своего приятеля.

Продюсирует «Рэмбо 5» Ави Лернер, съёмки запланированы на сентябрь. На этой неделе на Каннском кинорынке Millennium Films будет озабочена поиском подходящего дистрибьютора для картины.
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№ 2
рагнит   7.05.2018 - 19:56
Мистеру Сталлоне самому не смешно или у него дома зеркал нет? Он уже в прошлой части был похож, скорее, на накаченную итальянскую бабушку с грустными глазами... читать далее>>
№ 1
Наталья Ростова   7.05.2018 - 19:42
Уличная агентура донесла, что на сегодняшний день, Джону Джеймсу Рэмбо - 71 год. Хоть и вымышленный персонаж, а никак не угомонится. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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