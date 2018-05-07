Джон Рэмбо пересечёт мексиканскую границу

Сильвестр Сталлоне
не оставил попыток вернуться к образу Джона Рэмбо
, уверяет издание Screen Daily
.
Слай
готовится исполнить титульную роль в пятой части популярной экшн-серии и в настоящий момент помогает писать сценарий.
Лента поведает о том, как ветеран Вьетнама, до поры до времени занимавшийся мирным трудом на ранчо, был вынужден пересечь границу для того, чтобы вызволить из лап мексиканского картеля похищенную дочь своего приятеля.
Продюсирует «Рэмбо 5» Ави Лернер
, съёмки запланированы на сентябрь. На этой неделе на Каннском кинорынке Millennium Films будет озабочена поиском подходящего дистрибьютора для картины.
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