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Новые «Мстители» поставили рекорд по стартовым сборам в России

7 мая
2018 год

Новости кино >>
7 мая 2018
Марвеловский кинокомикс «Мстители: Война бесконечности» установил новый рекорд кассовых сборов, собрав за первый уик-энд российского широкого проката один миллиард рублей (более 16 миллионов долларов США). Как уточняет пресс-служба российского подразделения компании Disney, это самый высокий результат по сборам за уик-энд за всю историю отечественного проката. Кроме того, впервые какой-либо фильм преодолел планку в миллиард рублей всего за четыре дня проката.

Новые «Мстители» поставили рекорд по стартовым сборам в России

С учётом сборов в странах СНГ за этот же период картина собрала более одного миллиарда 140 миллионов рублей (более 18 миллионов долларов США). Также стало известно, что с 3 по 6 мая ленту посмотрело рекордное количество зрителей — более трёх миллионов человек, это лучший результат в истории российского проката. Вместе с данными по странам СНГ количество зрителей за первый уик-энд составляет 3 миллиона 800 тысяч человек. Картина также показала лучший результат по сборам первого дня в истории кинопроката в России и СНГ и установила рекорд по предварительным продажам билетов в России.

До этого момента первенство принадлежало ещё одному фильму, прокат которого в России и СНГ осуществляла The Walt Disney. Почти год назад новую планку кассовых сборов за первые четыре дня широкого проката задала лента «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

«Мстители: Война бесконечности» продолжает победное шествие по планете. Картина стала первым релизом за всю историю кинематографа, преодолевшим сумму кассовых сборов в миллиард долларов США всего за 11 дней проката во всём мире. Общая сумма сборов по итогам двух уик-эндов мирового проката на данный момент составляет 1,164 миллиарда долларов.
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