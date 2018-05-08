Неспящие в театре: опубликован трейлер хоррора «Инсомния»

Кино-театр.ру
представляет премьеру трейлера испанского хоррора «Инсомния
». 28 июня
фильм выпустит в прокат компания «Наше кино».
Картина рассказывает о том, как в заброшенную психиатрическую клинику приезжает новаторская театральная труппа, чтобы отрепетировать пьесу, написанную пациентами клиники много лет назад. Одно из условий – актеры должны отказаться от сна. Постепенно их восприятие реальности начинает меняться. Они сталкиваются с потусторонними силами, которые подталкивают их к жестокой и трагической развязке, описанной в пьесе.
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