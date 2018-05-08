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Третий «Шерлок Холмс» выйдет в декабре 2020 года

8 мая
2018 год

Новости кино >>
8 мая 2018
Студией Warner Bros. объявлена официальная дата релиза «Шерлока Холмса 3». Картина с Робертом Дауни-младшим выйдет в прокат 25 декабря 2020 года, на следующей неделе после выхода второй части «Аватара», сообщает THR.

Третий «Шерлок Холмс» выйдет в декабре 2020 года

Над последней версией сценария работает Крис Бранкато («Нарко»). Продюсерами числятся Сьюзен Дауни, Лайонел Уигрэм и Джоэл Силвер.

Пока неизвестно, вернётся ли Джуд Лоу к образу доктора Ватсона. Также остаётся вакантным место режиссёра, поскольку Гаю Ричи, снявшему первые фильмы серии, замену до сих пор не нашли.
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