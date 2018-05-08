Третий «Шерлок Холмс» выйдет в декабре 2020 года

Студией Warner Bros. объявлена официальная дата релиза «Шерлока Холмса 3»
. Картина с Робертом Дауни-младшим
выйдет в прокат 25 декабря 2020
года, на следующей неделе после выхода второй части «Аватара»
, сообщает THR
.
Над последней версией сценария работает Крис Бранкато
(«Нарко»
). Продюсерами числятся Сьюзен Дауни
, Лайонел Уигрэм
и Джоэл Силвер
.
Пока неизвестно, вернётся ли Джуд Лоу
к образу доктора Ватсона. Также остаётся вакантным место режиссёра, поскольку Гаю Ричи
, снявшему первые фильмы серии, замену до сих пор не нашли.
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