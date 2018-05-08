Юсуп Разыков завершил съёмки фильма про Арама Хачатуряна

«Я с детства интересовался творчеством Арама Хачатуряна, поэтому меня привлекла возможность снять фильм о великом композиторе, в произведениях которого чувствуется такая мощь, сила, величие. Это было невероятное ощущение – погрузиться благодаря этой работе в мир балета и музыки! Наша картина рассказывает, в каких условиях создавался "Танец с саблями" для спектакля "Гаянэ" – события развиваются в 1942 году, в городе Молотов, куда Арама Хачатуряна отправляют в эвакуацию вместе с Ленинградским академическим театром оперы и балета», – рассказал о своей новой работе режиссёр.
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