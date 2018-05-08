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Юсуп Разыков завершил съёмки фильма про Арама Хачатуряна

8 мая
2018 год

Новости кино >>
8 мая 2018
В Армении завершились съёмки фильма Юсупа Разыкова «Танец с саблями».

Юсуп Разыков завершил съёмки фильма про Арама Хачатуряна
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

Как сообщает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа», отвечающей за производство картины, главную роль – композитора Арама Хачатуряна – исполнил актёр «Мастерской Петра Фоменко» Амбарцум Кабанян. Съёмки проходили в два блока: первый – в России, в Ярославле и Ярославской области, второй – в Армении, в том числе Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване и в монастыре Хор Вирап.

«Я с детства интересовался творчеством Арама Хачатуряна, поэтому меня привлекла возможность снять фильм о великом композиторе, в произведениях которого чувствуется такая мощь, сила, величие. Это было невероятное ощущение – погрузиться благодаря этой работе в мир балета и музыки! Наша картина рассказывает, в каких условиях создавался "Танец с саблями" для спектакля "Гаянэ" – события развиваются в 1942 году, в городе Молотов, куда Арама Хачатуряна отправляют в эвакуацию вместе с Ленинградским академическим театром оперы и балета», – рассказал о своей новой работе режиссёр.

Юсуп Разыков завершил съёмки фильма про Арама Хачатуряна
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

В фильме также сыграли Александр Кузнецов, Сергей Юшкевич, Вероника Кузнецова, Инна Степанова, Иван Рыжиков, Вадим Сквирский и другие актёры. За визуальную сторону отвечает оператор Юрий Михайлишин.
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Юсуп Разыков завершил съёмки фильма про Арама Хачатуряна фотографии
Юсуп Разыков завершил съёмки фильма про Арама Хачатуряна фотографии
Юсуп Разыков завершил съёмки фильма про Арама Хачатуряна фотографии
Юсуп Разыков завершил съёмки фильма про Арама Хачатуряна фотографии
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