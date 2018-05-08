Рэйф Файнс и Марк Стронг снимутся у Джона Майкла Макдонаха

Рэйф Файнс
, Ребекка Холл
, Марк Стронг
и Саид Тахмауи
снимутся в новом фильме Джона Майкла Макдонаха
.
Согласно Deadline
, лента представляет собой адаптацию романа Лоренса Осборна «Прощённый»
(The Forgiven).
Зрителям поведают о трагическом инциденте, оказавшем влияние на британскую пару и обитателей марокканской пустыни, попавших на недельную вечеринку, которая проходила в отдалённой дорогой вилле.
Съёмки запланированы на начало 2019 года, а пройдут они в Марокко. Дата релиза «Прощённого» неизвестна.
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