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Рэйф Файнс и Марк Стронг снимутся у Джона Майкла Макдонаха

8 мая
2018 год

Новости кино >>
8 мая 2018
Рэйф Файнс, Ребекка Холл, Марк Стронг и Саид Тахмауи снимутся в новом фильме Джона Майкла Макдонаха.

Рэйф Файнс и Марк Стронг снимутся у Джона Майкла Макдонаха

Согласно Deadline, лента представляет собой адаптацию романа Лоренса Осборна «Прощённый» (The Forgiven).

Зрителям поведают о трагическом инциденте, оказавшем влияние на британскую пару и обитателей марокканской пустыни, попавших на недельную вечеринку, которая проходила в отдалённой дорогой вилле.

Съёмки запланированы на начало 2019 года, а пройдут они в Марокко. Дата релиза «Прощённого» неизвестна.
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