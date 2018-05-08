Райан Рейнольдс станет охранником жены Сэмюэла Л. Джексона

Райан Рейнольдс
и Сэмюэл Л. Джексон
вернутся к образам агента Майкла Брайса и наёмного убийцы Дариуса Кинкейда в продолжении экшн-комедии «Телохранитель киллера»
.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter
, студия Millennium Films приступила к разработке сиквела под названием «Телохранитель жены киллера»
. В оригинале супругу Джексона играла Сальма Хайек
, но её участие пока официально не подтверждено.
Над сценарием вновь поработает Том О'Коннор
, а режиссёрское кресло, скорее всего, займёт Патрик Хьюз
, поставивший первую часть.
Помимо данной ленты, Millennium Films также готовится запустить в производство пятого «Рэмбо»
, четвёртых «Неудержимых»
и третьего «Механика»
, о чём подробнее представители студии расскажут на Каннском кинорынке.
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