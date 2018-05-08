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Райан Рейнольдс станет охранником жены Сэмюэла Л. Джексона

8 мая
2018 год

Новости кино >>
8 мая 2018
Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон вернутся к образам агента Майкла Брайса и наёмного убийцы Дариуса Кинкейда в продолжении экшн-комедии «Телохранитель киллера».

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, студия Millennium Films приступила к разработке сиквела под названием «Телохранитель жены киллера». В оригинале супругу Джексона играла Сальма Хайек, но её участие пока официально не подтверждено.

Райан Рейнольдс станет охранником жены Сэмюэла Л. Джексона

Над сценарием вновь поработает Том О'Коннор, а режиссёрское кресло, скорее всего, займёт Патрик Хьюз, поставивший первую часть.

Помимо данной ленты, Millennium Films также готовится запустить в производство пятого «Рэмбо», четвёртых «Неудержимых» и третьего «Механика», о чём подробнее представители студии расскажут на Каннском кинорынке.
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