Анджелина Джоли возьмется за байопик о легендарном атлете Джиме Торпе

ревью

Ролики фильмов «Цветы дождя» Украинский сериал о любви на всю жизнь.

Новости кино Джон Литгоу поселится рядом с «Кладбищем домашних животных» Новая адаптация романа Стивена Кинга выйдет на экраны в апреле 2019 года.

Ролики фильмов «Хот-дог» Два охранника которые ненавидят друг друга, должны спасти дочь президента.

Главная тема Мэри Шелли и еще 11 прогрессивных писательниц, биографии которых стали фильмами От сестер Бронте до Марины Цветаевой

Новости кино Рэйф Файнс и Марк Стронг снимутся у Джона Майкла Макдонаха Съёмки адаптации романа Лоренса Осборна «Прощённый» начнутся в начале 2019 года.

Лайфстайл Блеск и нищета красных дорожек: Рианна, Мадонна и Скарлетт Йоханссон Ангелы и демоны: MET Gala - 2018

Ролики фильмов «Инсомния» Театральная труппа ставит спектакль в опустевшей психиатрической больнице, но выступление превращается в ад.

Обзор сериалов «Восток-Запад». Вспоминаем первый сезон В ожидании продолжения российско-турецкого сериала на канале «Домашний», напоминаем о том, что случилось ранее