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Анджелина Джоли возьмется за байопик о легендарном атлете Джиме Торпе

9 мая
2018 год

Новости кино >>
9 мая 2018
Анджелина Джоли спродюсирует байопик «Светлый путь: История Джима Торпа» (Bright Path: The Jim Thorpe Story). Об этом сообщает издание Deadline.

«Для меня большая гордость работать над этим проектом, – сказала Джоли. – Я буду прислушиваться и руководствоваться мнением племен и семьи Торпа при создании этого фильма».

Анджелина Джоли возьмется за байопик о легендарном атлете Джиме Торпе
фото: REUTERS

Роль легендарного спортсмена досталась Мартину Сенсмайеру. К команде продюсеров также присоединятся Тодд Блэк, Стив Тиш и Абрахам Тейлор.

Над сценарием ленты вместе с Тейлором работали Алекс Нибли и Стерлин Хархо.

Картина расскажет о жизни американца Джима Торпа, корни которого уходят в племена индейцев сауки и мескваки. В 1912 году он завоевал две золотые медали по легкоатлетическому пятиборью, несмотря на то, что ему пришлось выступать в чужой обуви, так как его собственную украли. Торп считается одним из величайших атлетов ХХ века.
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