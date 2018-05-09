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Брюс Уиллис будет тренировать Майка Тайсона

9 мая
2018 год

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9 мая 2018
Брюс Уиллис получил главную роль в спортивной драме Cornerman: ему предстоит сыграть тренера по боксу Каса Д’Амато, который готовил к выходу на ринг, в частности, Майка Тайсона. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Картина станет режиссерским дебютом Руперта Френда. Поиски актера на роль молодого Тайсона продолжаются.

Брюс Уиллис будет тренировать Майка Тайсона
фото: MEDIAPUNCH/REX/SHUTTERSTOCK

«В конечном счете, это будет история о глубокой любви между двумя свирепыми талантами, каждый из которых достаточно храбр, чтобы признать свои страхи перед другим и этим подстегнуть друг друга», – заявил режиссер.

Драма расскажет о знакомстве Тайсона с Д’Амато, который заметил его талант и собрал вокруг него профессиональную команду даже несмотря на то, что ранее завершил карьеру тренера. Д’Амато не дожил до того дня, когда его ученик стал самым молодым чемпионом по боксу в тяжелом весе.
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