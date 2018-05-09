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Джон Литгоу поселится рядом с «Кладбищем домашних животных»

9 мая
2018 год

Новости кино >>
9 мая 2018
Джон Литгоу получил роль в новой адаптации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Литгоу сыграет Крендалла, роль которого в оригинальной картине досталась Фреду Гуинну. В ленте также появится Джейсон Кларк, которому предстоит перевоплотиться в доктора Луиса Крида.

Джон Литгоу поселится рядом с «Кладбищем домашних животных»
фото: WVIZ/PBS ideastream

У ремейка будет сразу два режиссера – Кевин Колш и Деннис Уидмайер. Продюсерами ленты выступят Лоренцо ди Бонавентура, Марк Вахрадян и Стивен Шнайдер.

Съемки картины запланированы на май, а релиз ожидается 19 апреля 2019-го года.

«Кладбище домашних животных» впервые было опубликовано в 1983 году. Спустя шесть лет роман был экранизирован Мэри Ламберт. Тогда роли в картине исполнили Дениз Кросби, Дэйл Мидкифф, Фред Гуинн и Майкл Ломбард.
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Фред ГуиннДжейсон КларкДениз КросбиМэри ЛамбертДжон ЛитгоуМайкл ЛомбардДэйл Мидкифф
фильмы
Кладбище домашних животных

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