Джон Литгоу поселится рядом с «Кладбищем домашних животных»

Джон Литгоу
получил роль в новой адаптации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных»
. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
Литгоу сыграет Крендалла, роль которого в оригинальной картине досталась Фреду Гуинну
. В ленте также появится Джейсон Кларк
, которому предстоит
перевоплотиться в доктора Луиса Крида.
фото: WVIZ/PBS ideastream
У ремейка будет сразу два режиссера – Кевин Колш
и Деннис Уидмайер
. Продюсерами ленты выступят Лоренцо ди Бонавентура, Марк Вахрадян
и Стивен Шнайдер
.
Съемки картины запланированы на май, а релиз ожидается 19 апреля 2019-го года.
«Кладбище домашних животных» впервые было опубликовано в 1983 году. Спустя шесть лет роман был экранизирован Мэри Ламберт
. Тогда роли в картине исполнили Дениз Кросби
, Дэйл Мидкифф
, Фред Гуинн и Майкл Ломбард
.
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