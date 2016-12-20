Владимир Мишуков: «В жизни мы не герои, мы - бояки, трусы, стыдливые, робкие»

В прокат выходит «Рыба-мечта» - режиссерский дебют Антона Бильжо, скромная драма про петербуржского корректора средних лет Романа (Владимир Мишуков), который уезжает на эстонское взморье, чтобы в тишине отредактировать фундаментальный ихтиологический труд «Рыбы Балтийского моря». Упоение работой и фактчекингом нарушает спасшая Романа от судьбы утопленника «русалка» Хелена (Северия Янушаускайте), возникшая будто бы ниоткуда. Премьера состоялась в рамках конкурса «Кинотавра» (жюри почему-то обошло картину вниманием), зато на сахалинском фестивале «Край света» и на фестивале российского кино во французском городе Онфлёре удостоилась призов за лучшую мужскую роль. Мы встретились с артистом и фотографом Владимиром Мишуковым и поговорили о почти пропавших с киноэкрана интеллигентах, актёрской работе, «Тони Эрдманне» и Андрее Звягинцеве.
Фильм делался достаточно долго из-за проблем с финансированием. В какой момент вы на нем появились?
Мне Антон Бильжо прислал сценарий с вопросом, не хотел бы я попробоваться на роль. Я прочитал, мне сценарий понравился, и я подумал: как здорово, как интересно - возвращение интеллигентного героя на экран. Мне кажется, был долгий период в нашем кинематографе, когда таких героев не было. После персонажей Андрея Мягкова - Лукашина, Новосельцева, после героев Янковского их почему-то не стало. В 90-е и нулевые и жизнь наша изменилась, и интеллигентное сословие утончилось, хочется сказать - подстерлось… Персонаж в кино превратился в какого-то деятельного менеджера. Поэтому, прочитав сценарий, я подумал: как здорово - есть слабый, рефлексирующий человек, можно попытаться дать ему жизнь.
Есть ощущение, что в принципе сейчас тяжело сформулировать героя времени. Лукашин и Новосельцев - это люди одной эпохи, в 90-2000-е пришёл другой герой, а сейчас просто непонятно, кто это должен быть. Не потому что не время для интеллигентных характеров, - не могут найти именно героя сегодняшнего дня.
В нашей стране всё так неустойчиво: когда начинаешь думать, а как у нас дела обстоят в науке, понимаешь, что сейчас не очень-то хорошо обстоят. Люди, у которых была возможность при своих дарованиях уехать куда-то на запад работать и взамен получать достойную материальную жизнь, - они уехали. Другие, вероятно, перепрофилировались и стали выживать, согласно реалиям нового времени. И вот в нашей истории мы застаем некоего человека в так называемый переходный возраст: уже ближе к сорока он начинает оглядываться назад - и понимает, что ничего не сделал. А у него были мечты. Он наверняка окончил какой-то очень хороший ВУЗ. После которого где-то что-то редактировал, подрабатывал сочинением несложных детективов, в надежде, может быть, даже написать свою книгу. Он понимает - чтобы выйти на другой уровень, ему нужно отредактировать труд, перед которым он определенным образом благоговеет. И в этом смысле - это мечта маленького человека. Фактически фильм о маленьком человеке. Понятно, что здесь много вымышленного, нереального.
Включая мифологический пласт: героиня - русалка.
Русалка ли? У нее нет хвоста. Как говорит мой герой, она из ниоткуда появилась. Посреди моря. Но я бы не настаивал на том, что она непременно - русалка. Она, в первую очередь, женщина, и мой герой её долгое время не соотносит напрямую с водным миром.
Ну русалка не в том плане, что у нее должен быть хвост: а в том смысле, что она принадлежит стихии, у нее много детей, а когда у нее спрашивают, кто ваш отец, она говорит - большой человек в море.
Мой персонаж не понимает, что она русалка. Иногда мы встречаемся с каким-то человеком, который может быть похож иной на рыбу, иной на птицу. И нам не известно откуда он «вылупился», откуда появился.
Помимо работы над образом интеллигента и размышлений о взаимоотношениях женщины и мужчины, которым в фильме уделено много времени, как еще вы готовились к роли? Не пытались увидеть мир глазами персонажа, изучая морских существ? Была ли работа, похожая на деятельность персонажа? Грубо говоря - чтение энциклопедий про рыб.
Частично - да. Книги, показанные непосредственно в самом фильме, я листал, просматривал картинки, схемы. Но в ихтиологию не углублялся, потому что не считал это принципиально необходимым в работе над персонажем. Он занят гуманитарной работой: предельно внимателен к буковкам и циферкам, которые при необходимости можно перепроверить при помощи справочной литературы.
Для меня было очень важно сделать персонажа живым. Со слов режиссёра я узнал, что был достаточно большой кастинг - и, по его мнению, я один из немногих, кто после прочтения сценария, сказал, что мне, помимо темы отношений мужчины и женщины, также очень близка тема работы. Сама идея того, что нужно что-то сделать важное, нужное и полезное для общества. Когда же мой персонаж чрезмерно вовлекается в любовные отношения, он начинает воспринимать их как препятствие для достижения поставленной цели в своей работе. Как обосновать, такое поведение, когда к тебе предрасположена такая красивая, неземная, фантастическая женщина? Только увлечённостью предметом своей деятельности, сосредоточением внимания на нём и необходимостью сделать что-то, что требует твоё предназначение.
По поводу «сделать персонажа живым». После одной из ваших фотовыставок, вы говорили, что человек, когда его снимают, рефлекторно старается сделать «лицо получше». Вы боретесь с этим естественным нарциссическим желанием выглядеть в кадре выгоднее, лучше?
Когда ты занят делом, не до самолюбования. Тут бы справиться со всеми задачами, которые ставит перед тобой режиссёр и сам материал. А начинается всё издалека. Например, с работы над костюмами. Я предлагал художнику по костюмам, чтобы в начале фильма, до встречи с прекрасной женщиной, мой герой был одет в пиджак и штаны большего размера. Чтобы на мне это все мешковато висело. Но я понимал, чтобы он не превратился в такого характерного ботаника, чрезмерно нельзя усугублять. Нужно соблюсти грань. Потом, после встречи с девушкой, с героем происходит естественная метаморфоза, и выражается она не только в поведении, но и в смене костюма. Он одевается более современно и выглядит подтянутым, чувствует себя рядом с женщиной вполне себе даже мачообразным самцом, а не каким-нибудь ботаническим книжным червяком. И это только малая толика работы. Во время съёмки же всё внимание сосредоточено на внутренней логике персонажа, на правдивом обосновании его поведения, эмоциональных проявлений. В эти моменты не до того, как ты выглядишь со стороны. Взять бы вес всех предлагаемых обстоятельств и не надорваться.
В фильме звучит музыка Филипа Гласса. А другой отечественный режиссер, у которого она звучит в фильмах, - это Андрей Звягинцев.
А связи никакой.
Связь исключительно в музыке Гласса.
И может в том, что мы со Звягинцевым друзья.
Тогда вопрос такой: у вас довольно избирательная фильмография, вы работаете с интересными режиссерами. Как вы выбираете материал? Ориентируясь, может быть, на постановщика, сценарий или что-то еще. И почему вы до сих пор не работали со Звягинцевым?
Надо понять, какая тут связь с Филипом Глассом. Филип Гласс есть еще и у Годфри Реджио. Они вместе делали «Коянискацци». Про музыку лучше с Антоном говорить. Мне кажется, она уместна в фильме и точна. Не потому только, что это Филип Гласс. При малом бюджете вообще сложно найти композитора, готового написать оригинальную музыку.
В принципе, музыку Гласса часто используют, когда показывают что-то текучее. И конкретно эта композиция попадает в тему моря.
Возможно. Непосредственно эта композиция использована в начале фильма «Часы». Помните, да?
Да, там тоже вода.
Но она звучит там только в начале, когда идут титры, когда есть вход в фильм и не звучит так драматично, как в нашем фильме. Это прекрасная музыка сама по себе. Антон нашел её и приложил к изображению в качестве референса, а потом она как-то прилипла и без неё уже фильм был не мыслим.
По поводу работы со Звягинцевым… Мы с Андреем давние друзья - со всеми вытекающими обстоятельствами, когда люди хорошо друг друга знают. Я не навязываюсь, он не предлагает. Смогли бы мы работать вместе? Мне кажется, что смогли бы. Ему, возможно, кажется, что нет. Но быть заложником дружбы нельзя. Если ты как режиссёр не видишь этого актёра в роли для своего фильма, брать только из-за того, что вы много лет знакомы и близки, не стоит. Это может оказаться губительным для замысла.
Возможно, есть некоторая «иконография» образов конкретного режиссера, и не все актеры, вне зависимости от мастерства, под нее подходят.
Конечно. И я склонен к этой мысли. Вопрос о нашем сотрудничестве мне уже не первый раз задают. Когда-то мы с Андреем - я как фотограф, а он, как режиссёр - проводили совместные мастер-классы под условным названием «Фотография и кино. Что на что больше влияет». Приходило более пятисот человек. С дальних рядов передавали записки с вопросами: «У Владимира интересное лицо, Андрей, почему вы его не снимаете в своих фильмах?» Хотя на тот момент я занимался только фотографией. Я отшучивался: «Просто вы сидите далеко и не видите меня вблизи, а Андрей предпочитает крупные планы».
Что касается выбора проектов… Вновь на актерскую стезю я вступил где-то в 2011-м, когда снимался в фильмах «Дочь» и «Зимний путь». Я закончил РАТИ в 1995-м и довольно скоро переключился на фотографию. Мне было это интересно. Возможно, это связано со временем: тогда кино не снималось, а театры меня не увлекали - хотя туда и приглашали работать. Было интересно заниматься видео, фотографией. Мы с Андреем вместе даже работали на одном ТВ канале. Снимали юмористические игровые промо ролики для продвижения этого канала. Получали удовольствие от работы. Радовались каждой монтажной склейке. Да так громко, что это слышали на всех этажах. Потом долгое время я работал фотографом. Сотрудничал почти со всеми глянцевыми и не только изданиями, выпускал фотоальбомы и так далее. Фотографировал на съёмочной площадке у Андрея, когда он работал вместе с Михаилом Кричманом над короткометражными фильмами. Это ещё перед «Возвращением», «Изгнанием» и «Еленой», где я тоже работал.
Прошло время, и в 2011 году я снялся в пилоте будущего фильма Сергея Тарамаева и Любы Львовой «Зимний путь». Мы этот 25-ти минутный фильм рассылали в разные места вместе со сценарием, чтобы заинтересовать продюсеров. Пока это длилось, в этот период мне позвонила моя однокурсница Наташа Назарова, замечательный сценарист и режиссер, с которой мы делали много совместных творческих работ на курсе, в том числе и самостоятельных, и спросила: «Не хочешь ли сняться в роли священника?» Я пришел на пробы. Они вместе с режиссёром Сашей Касаткиным утвердили меня на роль в фильме «Дочь». После того, как я снялся в этих двух фильмах, у меня, что называется, открылись поры и я вновь почувствовал интерес к актёрской работе. Возможно, это связано с возрастом, с изменениями психологическими и физическими. Мне показалось, что это интересно и органично.
А как я выбираю? Я люблю кино. Смотрю фильмы. Более двух месяцев назад удалился из социальных сетей. Но потребность в информации, причём в немалом количестве, осталась. Интеллектуально-информационный голод я утоляю, пересматривая старые фильмы, смотрю те, которые не видел. Вновь проснулся азарт к чтению книг, а не только сценариев. Сейчас с удовольствием и не торопясь читаю «Диалоги» Платона.
Легкий голод возник за это время?
Да-да, более того, сейчас, когда я стал сниматься сам, смотрю фильмы по-другому: с ещё большим отождествлением, что ли. Смотрю на хороших актеров, на хорошие роли - учусь и примериваюсь. И воспринимаю уже через профессиональную призму. Именно те фильмы, которые смотрел раньше. Вот недавно пересматривая раз, наверно, в пятый-шестой-седьмой «На последнем дыхании» Годара, понял, что кино важно снимать вовремя. Тогда само время запечатлевается в кадре, как некий герой и сообщает уникальную информацию. Мне кажется, Антон, который давно задумал «Рыбу-мечту», снял вовремя. И для себя самого и для фильма.
А из свежих фильмов что на вас произвело наибольшее впечатление?
Самое сильное - «Тони Эрдманн». Три часа идет фильм - не оторваться. Замечательный режиссёр! Актеры - высочайшего уровня и профессиональной скромности.
Для меня она на сегодняшний день образец актёрского существования в кадре. Точного, тонкого, правдивого, реалистичного, образного, эмоционального, не выпячивающего себя, органичного, смелого, лёгкого. А другую роль там играет Петер Симонишек. Грандиозно. Невероятный уровень самоотдачи.
Мне очень интересны современные голливудские актеры. Майкл Фассбендер. Джаред Лето. Киллиан Мёрфи. Джейк Джилленхол. Кристиан Бейл. Мощные артисты. Я вижу, как они постепенно, из фильма в фильм, растут, усложняют актёрские задачи. А какой замечательный Колин Фаррелл стал? Макконахи? Причем поначалу карьеры почти все, ну так, экранными красавчиками были. А сейчас посмотришь - просто невероятно, что они делают в кино. Энергичные, глубокие, умные, готовые экспериментировать с телом, психикой. Много работают в авторских фильмах, чередуя их с коммерческими аттракционами. Просто инопланетяне какие-то.
Хорошему актеру, думаю, скучно оставаться в амплуа красавчика.
Судя по всему - да . Возвращаясь к «Тони Эрдманну» - пока высота недостижимая для меня и возможно для нашего кино. По степени откровенности, искренности. Актёры там делом заняты, они так погружены - ты веришь каждую секунду во всё, что происходит. Например, актрису Сандру Хюллер явно выбрали на эту роль не по принципу, как она выглядит обнаженной, но в одной сцене минут пятнадцать она в кадре совершенно голая. Оторваться не возможно. Завораживает не нагота, а правда её существа и абсурдность ситуации. Вам, кстати, понравился фильм или не очень?
Не могу ответить односложно. Потому что в нем много хороших вещей, но сыграла роль планка завышенных ожиданий.
Когда я иду в кино - всегда сажусь в кресло, словно на американские горки, только не пристегиваюсь. Сажусь, будто до этого не видел ничего и никогда, ничего не ожидая. Подключаюсь к актерам - самому, на мой взгляд, выразительному средству в игровом кино. Отдаю им бразды правления надо мной на некоторое время. Куда они меня приведут? Особенно, если они талантливы. Интересно. Путешествие.
Но знаю есть и другой способ восприятия. Концептуальный. Свойственный людям, которые по роду своей деятельности вынуждены много-много смотреть фильмов и сопоставлять их между собой, давать им критическую оценку. Но то ли в силу закона самосохранения, то ли из-за мудрости они часто эмоционально не подключаются к проявлениям живой актёрской природы на экране и остаются не вовлечёнными в этот художественный аттракцион. Выходят после фильма с «холодным носом».
Как раз Хюллер с Симонишеком очень хорошо показывают механизм стыда не за себя - ты хочешь - не хочешь, а подключаешься к этому. Есть же много практик смотрения кино: есть институт артистов, когда люди приходят смотреть в кино на актеров, есть литературный подход, когда рассуждают, хорошая история, плохая история, но кино же, в первую очередь, визуальное искусство, на мой взгляд.
С одной стороны - да. Но с другой - это же не есть живописная картина в галерейном понимании. Кино - это движущаяся фотография, 24 кадра проскакивает, и тебя берут действием, берут эмоционально. Там важно изображение - да, оно должно быть четким, внятным, но мне кажется, что в постановочном кино, где заняты актеры, очень много возлагается именно на них. Возьмем, скажем, другой фильм, который на меня тоже большое впечатление произвел. Не по причине того, что он получил все награды. Это «Сын Саула» Ласло Немеша. Используется длиннофокусный объектив с открытой диафрагмой, с малой глубиной резкости, где чётко вырисовывается портрет героев на первом плане, а весь ужас, который воспроизведен дотошно достоверно, расфокусирован на заднем плане. А ты, на протяжении всего фильма, хочешь заглянуть туда, за плечи героев, чтобы разглядеть этот кошмар, творимый людьми. Это особое физическое самочувствие при просмотре фильма. Трудное, тяжёлое, но необходимое.
Это и есть визуальный язык, который я имел в виду. Есть предложения из букв, а есть предложения из кадров - и в кино очень многое можно заменить кадрами, и это будет лучше для фильма.
Согласен. Но главное, что происходит с лицом человека, в данном случае - с исполнителем главной роли, который профессиональным актером не является, но является мощной индивидуальностью. И человеческую личность ты ощущаешь. Вот он ничего не делает, ничего не играет, не изображает, он просто есть - и ты его видишь, и его сущность вываливается на тебя.
Вы закончили РАТИ, потом занялись фотографией. Существует некоторый мостик между занятием фотографией и работой оператора. Тем не менее, так получилось, что вы вернулись к актерству. Никогда не думали заниматься смежной профессией - оператора, режиссера?
Оператором мне предлагали поработать очень много. До сих пор получаю такие предложения, потому что между операторским искусством и фотографией есть очевидное сходство. Но думаю, что это занятие меня не так выражает, как может быть, могла бы режиссура, когда ты в большей степени ведущий, нежели ведомый. А оператор всё-таки идет за замыслом режиссера, хотя иной оператор может и режиссера поджать под своё видение, что, с моей точки зрения, губительно для фильма. Пока мне интересно идти этот путь в кино именно актёром.
В нашем кинематографе, помимо многих талантливых режиссёров, моё особое внимание сегодня привлекают фильмы некоторых режиссеров, которые в прошлом были актерами. Мне нравится способ существования актеров в их фильмах. Заметно, что эти режиссёры не требуют результативного подхода к роли, понимают, как важно пойти во внутреннем разборе от себя, а не только от персонажа. С некоторыми мне довелось работать, за работой других наблюдать: Звягинцев - был актером, Тарамаев и Львова - были актерами, Наташа Назарова - актриса. Как работает с детьми на площадке и добивается от них правдивой игры режиссёр и актриса Наташа Кудряшова - уму непостижимо. Вспомните её «Пионеров-героев». Раньше, по-моему, только Ролану Быкову такое было под силу.
Для актёра очень важно доверие режиссёра. Тогда у него вырастают крылья. Он открывается, становится более способным добыть изнутри себя полезные эмоциональные и интеллектуальные ископаемые, которые только обогатят замысел режиссёра. Но для этого надо не торопиться и не требовать сиюминутного результата. Необходимо погрузиться в обстоятельства жизни персонажа и не стремиться выглядеть «героически». Пытаться быть честным, пусть даже если, выглядеть это будет иногда глупо, безобразно. Ведь в жизни мы не герои, мы - бояки, трусы, стыдливые, робкие.
Какие проекты скоро появятся, и в чем вы сейчас снимаетесь?
Возможно, скоро выйдет многосерийный фильм «Преступление», который снимал Максим Василенко. Это адаптация датского сериала «Убийство». Я работал в партнерстве с Андреем Чернышовым и Валерией Шкирандо. Любопытный опыт. Большое количество текста, который мой персонаж достаточно быстро должен был произносить. Оператором был Егор Кочубей.
Сейчас снимаюсь в полнометражном фильме Михаила Сегала. В главной роли. Интересно. Миша - самобытный, ни на кого не похожий автор-режиссёр. И сама работа носит экспериментальный творческий характер. Оператор Эдуард Мошкович.
Нельзя сказать, что я часто снимаюсь. Я не состою в агентстве, поэтому поток предложений на пробы проходит где-то в стороне от меня. Иногда режиссёры звонят мне напрямую, что для меня ценно и важно, потому что за этим угадывается желание совместной творческой, часто независимой и малобюджетной, но действительно творческой и интересной работы. Так было и с фильмом Антона Бильжо «Рыба-Мечта». Надеюсь, и ещё будет. Потому что по-прежнему верю, что при всей индустриализации и необходимости зарабатывать, кино в идее своей - территория мечты.
Алексей Филиппов
Фото предоставлены Владимиром Мишуковым
обсуждение >>