Иван Ургант и Сергей Светлаков: «Сереж, ну перестань, давай лучше едой».

22 декабря в прокат выходит новогодний кино-альманах «Ёлки-5», в котором уже давно полюбившиеся зрителям герои будут решать внезапно возникшие проблемы в канун Нового года. Кто-то застрянет в лифте, кто-то стащит пингвина, а место действия развернется не только вширь, но и ввысь. Кино-Театр.ру в страшной спешке поговорил с неизменными участниками проекта Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым о любимых фильмах, новогоднем настроении и дружбе.
Почему именно вы стали талисманом альманаха «Елки», ведь там много других постоянных персонажей?
Ургант: Я - точно не знал, что мы будем вместе. Вначале мне позвонил Тимур
и сказал «хочешь сняться в новогодней комедии про...
Светлаков: про Сережу Светлакова…
Ургант: …про то, как парень летит куда-то в самолете? И прислал мне сценарий. Я спросил «там много съемочных дней будет?» Он говорит «Да немного совсем». «Так давай, конечно, снимусь». И потом я узнал, что будет Сережа. Думаю, у Сережи похожая ситуация была. И вот с тех пор как-то закрутилось.
Вы общаетесь друг с другом бесплатно? Или только на съемках передач и «Елок» встречаетесь?
Ургант: Нет, ну мне время от времени Сергей, как щедрый человек, предлагает…
Светлаков: нет-нет, да и положу сотню…
Ургант: …в вырез футболки засунет. Но я говорю: «Сереж, ну перестань, давай лучше едой».
Иван, вы пригласите себя и Сергея на «Вечерний Ургант» по случаю выхода «Елок»?
Светлаков: Я у тебя сколько раз был?
Ургант: Раза три.
Иван, вы волновались, когда Сергей к вам на передачу приходил?
Ургант: Конечно, потому что с Сережей мы все время шутим, а в своей передаче иногда хочется и не пошутить.
Какой у вас самый любимый новогодний фильм?
Ургант: Я люблю «Иронию судьбы»
на сто процентов.
Что серьезно?
Светлаков: Что значит серьезно? Вы не верите, что нам нравится гениальный советский фильм?
Ургант: Вам не нравится?
Светлаков: Да вы просто очень молодая
Почему же не нравится? Он отличный. Просто лучше было бы, если бы я его в первый раз посмотрела не в 2 года, а хотя бы в 20. А так... уже притупилось восприятие.
Светлаков: А я делаю это с удовольствием. И если отвечать на ваш вопрос, я назову этот же фильм, потому что другого новогоднего фильма для меня нет.
Ургант: Более того - более новогодней музыки нет.
Светлаков: Не обязательно даже смотреть, это фоном идет…Даже не могу себе представить Новый год без этих звуков.
Ургант: Для меня Новый год - праздник радостный, который ты очень ждешь, но в то же время он немножко грустный. Вот в фильме «Ирония судьбы» эта нотка поймана и невероятно передана. Когда тебя вдруг такое щемящее, очень светлое чувство посещает. И был период, конечно, когда я его не любил и говорил «да сколько можно?». Но вы знаете, наверное, это с возрастом приходит. Когда ты узнаешь про жизнь немножко больше, чем знал до этого, а потом узнаешь, что, оказывается, Эльдар Рязанов
и Эмиль Брагинский
знали про это чуть раньше и чуть больше. И это как-то так складывается, в этом ничего нет банального. В нашей стране Новый год - это то, что во всем остальном мире - Рождество. Вот по спектру эмоций, которые мы испытываем. Я очень люблю рождественские фильмы, потому что они все про сказку и про чудо. Я, например, люблю фильм «Реальная любовь»
, который совершенно замечательный. У меня такое же настроение возникает, когда я смотрю фильм «Один дома»
, обе части. Знаете, еще есть классный фильм «Новая рождественская сказка»
с Биллом Мюрреем
, старый…
Я, увы, не смотрела, но посмотрю. У меня «200 сигарет» любимый новогодний фильм.
Ургант: «200 сигарет» нетипичный фильм. Это вот прям фильм про Новый год.
Светлаков: И у нас в стране он не очень популярен. Я не буду его смотреть ни 31 декабря, ни 1 января. Я его, может быть, посмотрю 10-го…
Ургант: Вот он, знаете, похож на наш «Старый Новый Год»
.
Светлаков: Что касается Старого Нового Года, праздника, которого нет в принципе нигде, для меня его флагманом является наш фильм «Старый новый год» - я его знаю наизусть.
Ургант: Я, например, еще люблю фильм Василия Сигарева
, который называется …как же он называется? «Страна ОЗ»
. Это невероятный фильм, я его очень люблю, я так смеялся. Знаю людей, которые его не понимают, но вот этот фильм совпадает с моими представлениями о юморе - шутки о стране, о людях. Он очень настоящий, грустный…
Светлаков: дурацкий…
Вы плакали в конце?
Ургант: Нет, я в конце не плакал, но по мне, как это не необычно, в нем есть Новогоднее ощущение. Знаете, фильм либо пахнет Новым годом, либо не пахнет.
Вы заговорили про юмор. В чем, на ваш взгляд, заключается особенность русского юмора?
Ургант: Нам сложно говорить…
Светлаков: Из наших уст это будет выглядеть каким-то поучением…
Почему?
Светлаков: Ну, как будто подведением итогов. Вроде как мы поняли, что такое юмор вообще, и какие у него разновидности, и теперь вам всем расскажем, что к чему. Мы не знаем…
Ургант: Это как у мясника спрашивать зачем мясо нужно. Ну откуда мы знаем?
Но я и не спрашивала «зачем».
Ургант: Ну, так же, как я вам, наверное, попытаюсь рассказать, и смогу, наверное, объяснить, чем отличается русский юмор от любого другого, но я во-первых, недостаточно знаю все остальные ментальные особенности…
Светлаков: В двух словах так не объяснишь. Очевидно, что есть большая разница, но, с другой стороны, в нашем юморе есть отголоски уже и английского, и французского, и итальянского. У нас уже образовалась такая палитра разновидностей юмора, что невозможно соединить Камеди и Аншлаг и охарактеризовать все это какими-то общими фразами. Все очень разное.
Какой самый ужасный подарок на Новый Год вы когда-либо дарили?
Светлаков: (Урганту) Эх, забыл я дома твой подарок….
Ургант: Вот видишь…Я всегда точно так же говорю….
Светлаков: И Гарику
и Сашке-то
уже подарил…
Ургант: Ну всё, вот у нас будет повод встретиться в следующем году. Потому что, если бы ты мне сейчас подарил подарок, мне пришлось бы тут же бежать и искать тебе подарок.
Светлаков: На что я и рассчитывал…Понимаешь, а теперь уеду без подарка…
Ургант: На Новый год надо дарить подарки, их надо так красиво упаковывать, это ж так приятно. Поэтому я подхожу к этому вопросу серьезно и плохих подарков не дарю.
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