Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александра Бортич: «Кровь же очень липкая, и вот я вся в ней, без одежды, а на дворе февраль»

интервью >>
26 декабря 2016
В прокат выходит исторический блокбастер «Викинг» Андрея Кравчука — фильм, основанный на «Повести временных лет» и описывающий события Раннего Средневековья на Руси. Главную роль в картине, князя Владимира, сыграл Данила Козловский, а его жену, полоцкую княжну Рогнеду - молодая, но уже довольно знаменитая Александра Бортич. Кино-театр.ру поговорил с актрисой о сложностях работы на исторических проектах, костюмах, женских персонажах в «Викинге» и ее отношениях с Данилой Козловским на съемочной площадке.

Александра Бортич: «Кровь же очень липкая, и вот я вся в ней, без одежды, а на дворе февраль»

Ты до сих пор современных девушек играла, а тут вдруг Рогнеда, X век. Сложно было переключиться?

Да, было очень сложно, и Андрей Юрьевич меня постоянно одергивал. Все самое непростое пришлось на первые дни, а потом я уже начала сама чувствовать: сказала что-то во время репетиции – и не может это так звучать. Слова не те, и по жестам меня приходилось прибирать - в них какая-то свобода проявляется. Но Андрей Юрьевич все время помогал, говорил: «Саня! Давай-ка убирай московскую телку!» (Смеется.) Пародировал меня – я акаю, и он передразнивал мою современную речь.

Судя по материалам, которые нам продемонстрировали, в «Викинге» довольно серьезно к созданию костюмов подошли. Одежда той эпохи помогала тебе в образ войти?

Костюмы были невероятные. И они действительно очень помогают. И еще что помогало: первые дни у меня были в декорации, которую в «Главкино» построили. Это особенное ощущение – когда в таком костюме заходишь в этот дом, как будто не надо играть, оно само все рождается.

А вот с точки зрения комфорта костюмы конечно не работали, мы начали снимать в феврале, причем с моей постельной сцены с Данилой Козловским. Без одежды в неотапливаемой декорации очень холодно, зато потом были съемки в Крыму в шерстяном платье в +30. Это платье – оно было как вязаная кольчуга и весило, кажется, килограммов 10.

На хромакее что-то пришлось снимать? Батальные сцены, например?

Нет, я на хромакее вообще не работала, все было настоящее. Если честно, даже не представляю, как на хромакее можно было бы это все сделать. Вот, скажем, нападение на Полоцк, где я бегаю, что-то помогаю, я еще там микросценку со Смоляковым играю, а вокруг люди стрелы выпускают, кто-то что-то поднимает – это все настоящее. Это все тоже очень-очень помогает существованию.

Александра Бортич: «Кровь же очень липкая, и вот я вся в ней, без одежды, а на дворе февраль»

Для тебя вот такое погружение в другую эпоху – это чисто работа или и приключение тоже? Такое путешествие сквозь время в каком-то смысле.

Да, это такое приключение – погрузились, пережили… Но эти съемки оказались максимально тяжелыми. Я зачем-то всем говорила, что ничего сложнее у меня не было и, наверно, не будет, и сама на себя накликала: оказалось, что будет (Смеется). Это я про триллер «Проводник», у меня там много трюков на тросах, была сцена, которая тоже в холодном помещении снималась, причем все было залито кровью и меня швыряло туда-сюда. Это все было чудовищно тяжело.

Ну, крови и в «Викинге» хватает.

Да, но там я в ней не купаюсь! Хотя при этом даже в трейлере есть кадр, где у меня лицо в крови. Кинокровь же очень липкая, и вот я вся в ней, без одежды, а на дворе февраль. На «Викинге» нам вообще не очень повезло с погодными условиями. Все тонуло в грязи, земля потеплела и размокла, декорации поползли…
Теперь, конечно, очень жду фильм. Эта роль мне сложно далась, очень надеюсь, что все получилось.

К вопросу об обнаженке и крови: насколько я знаю, есть две версии фильма, 12+ и 18+…

Да, так и есть, два фильма. Бабуле смогу спокойно показать (Смеется). Версию для маленьких, конечно. Думаю, разница между ними как раз в моей постельной сцене! Шучу. На самом деле, там, думаю, сцены так перемонтированы, чтобы менее жестоко все на экране выглядело. Я очень рада, что есть эта версия 12+, считаю, что фильм полезен зрителям помоложе в плане общего развития.

Ты знала до съемок, что была такая Рогнеда?

Нет, не знала. Мне на первой встрече Андрей Юрьевич все это рассказывал – и про трех братьев тоже. Потом уже стала читать и была, конечно, поражена: у моей героини тяжело судьба сложилась. В фильме мы, правда, немного хронологию нарушили, но суть, в принципе, та же, и финал ее ждет такой же.

Александра Бортич: «Кровь же очень липкая, и вот я вся в ней, без одежды, а на дворе февраль»

Расскажи о партнерах по фильму. С Козловским, например, ты уже не первый раз снимаешься…

Да, мы шутим, что нам вместе осталось еще в ромкоме сняться, и будет полный набор. Это вообще большое счастье, мне с Данилой очень повезло. Не буду лукавить и говорить, что мы были близкими друзьями, но мы хорошо общались и пересекались помимо съемок. «Викинг» нашу дружбу довел, скажем так, до пика.

И со Светой Ходченковой повезло тоже! Мне всегда она очень нравилась, больше, чем кто-либо из российских актрис. Поклонница - наверно, не очень подходящее слово, но мне всегда нравилось, что она делает. У нее есть пара работ, которые я безумно люблю. Помню, когда у нас была первая читка, и Даня куда-то там вышел, я сказала: «Света, прости, не могу удержаться, очень ты мне нравишься!» Она не только потрясающая актриса, но и удивительный человек, искренне ею восхищаюсь.

И еще у нас был замечательный и прекрасный Смоляков. И Суханов Максим Александрович, знакомству с которым я безумно рада, обожаю его всем сердцем.

Твоя героиня и персонаж Светланы – главные женские образы в фильме. Они задумывались как две противоположности, я правильно понимаю? Ирина (героиня Ходченковой) – символ смирения, Рогнеда – напротив, олицетворение бунта.

Да, ты правильно говоришь, они очень разные. Мне, кстати, безумно нравится Света с темными волосами, я считаю, это было очень правильное стилистическое решение, подчеркивающее наши различия. Меня-то нельзя было делать с темными волосами, я все-таки скандинавская принцесса. Моя героиня очень импульсивная, дерзкая, она не умеет держать язык за зубами. Мне кажется, это свойства, абсолютно не характерные для того времени. Они Рогнеду соединяют с нашим современным миром.


Сергей Оболонков
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Александра Бортич и Евгений Цыганов вышли из сумрака
Козловский, Ходченкова и Суханов показали свои лица
«Викинг» выйдет в прокат в двух версиях
Берегись кинематографиста. Питчинг Фонда кино
Поиск по меткам
Сергей Оболонков
персоны
Александра БортичДанила КозловскийАндрей КравчукАндрей СмоляковМаксим СухановСветлана Ходченкова
фильмы
ВикингПоклонницаПроводник

фотографии >>
Александра Бортич: «Кровь же очень липкая, и вот я вся в ней, без одежды, а на дворе февраль» фотографии
Светлана Ходченкова в роли Ирины
Александра Бортич: «Кровь же очень липкая, и вот я вся в ней, без одежды, а на дворе февраль» фотографии
Александра Бортич: «Кровь же очень липкая, и вот я вся в ней, без одежды, а на дворе февраль» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
avorado (Москва)   26.12.2016 - 16:58
Ресурс, а вы передергиваете для привлечения публики, хитрите: в тексте - "кинокровь", а у вас в цитате - "кровь". Нехорошо. Не спешите, к вам и так заходить будут :) Рогнеда, надо полагать,... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Евгения Мкртумян
26 декабря ушла из жизни актриса Евгения Мкртумян.
Николай Ивасив
25 декабря ушёл из жизни кинооператор Николай Ивасив.
Феликс Кривин
24 декабря ушёл из жизни писатель, сценарист Феликс Кривин.
Михай Курагэу
24 декабря скончался актёр Михай Курагэу.
Мухтар Маниев
22 декабря ушёл из жизни актёр Мухтар Маниев.
Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.

День рождения >>

Александр Бабенко
Михаил Боярский
Мария Горбань
Евгения Добровольская
Николай Козак
Александр Лебедев
Валерий Приёмыхов
Екатерина Савинова
Николай Тимофеев
Джаред Лето
Джон Линч
Анна Пшибыльская
Ричард Уидмарк
Тани Уэлч
Кит Харингтон
Йорг Шюттауф
все родившиеся 26 декабря >>

Афиша кино >>

3 счастливых поросенка
комедия, мелодрама
Канада, 2016
Викинг
историческая сага
Россия, 2016
Зимняя сказка, или королева, потерявшая имя
комедия, фэнтези
Италия, 2016
Снежная королева 3
сказка, фэнтези
Китай, Россия, 2016
Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Ёлки 5
новогодняя комедия
Россия, 2016
Пассажиры
драма, научная фантастика
США, 2016
Дед Мороз. Битва Магов
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью