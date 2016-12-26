Александра Бортич: «Кровь же очень липкая, и вот я вся в ней, без одежды, а на дворе февраль»

В прокат выходит исторический блокбастер «Викинг» Андрея Кравчука — фильм, основанный на «Повести временных лет» и описывающий события Раннего Средневековья на Руси. Главную роль в картине, князя Владимира, сыграл Данила Козловский, а его жену, полоцкую княжну Рогнеду - молодая, но уже довольно знаменитая Александра Бортич. Кино-театр.ру поговорил с актрисой о сложностях работы на исторических проектах, костюмах, женских персонажах в «Викинге» и ее отношениях с Данилой Козловским на съемочной площадке.
Ты до сих пор современных девушек играла, а тут вдруг Рогнеда, X век. Сложно было переключиться?
Да, было очень сложно, и Андрей Юрьевич меня постоянно одергивал. Все самое непростое пришлось на первые дни, а потом я уже начала сама чувствовать: сказала что-то во время репетиции – и не может это так звучать. Слова не те, и по жестам меня приходилось прибирать - в них какая-то свобода проявляется. Но Андрей Юрьевич все время помогал, говорил: «Саня! Давай-ка убирай московскую телку!» (Смеется.) Пародировал меня – я акаю, и он передразнивал мою современную речь.
Судя по материалам, которые нам продемонстрировали, в «Викинге» довольно серьезно к созданию костюмов подошли. Одежда той эпохи помогала тебе в образ войти?
Костюмы были невероятные. И они действительно очень помогают. И еще что помогало: первые дни у меня были в декорации, которую в «Главкино» построили. Это особенное ощущение – когда в таком костюме заходишь в этот дом, как будто не надо играть, оно само все рождается.
А вот с точки зрения комфорта костюмы конечно не работали, мы начали снимать в феврале, причем с моей постельной сцены с Данилой Козловским. Без одежды в неотапливаемой декорации очень холодно, зато потом были съемки в Крыму в шерстяном платье в +30. Это платье – оно было как вязаная кольчуга и весило, кажется, килограммов 10.
На хромакее что-то пришлось снимать? Батальные сцены, например?
Нет, я на хромакее вообще не работала, все было настоящее. Если честно, даже не представляю, как на хромакее можно было бы это все сделать. Вот, скажем, нападение на Полоцк, где я бегаю, что-то помогаю, я еще там микросценку со Смоляковым играю, а вокруг люди стрелы выпускают, кто-то что-то поднимает – это все настоящее. Это все тоже очень-очень помогает существованию.
Для тебя вот такое погружение в другую эпоху – это чисто работа или и приключение тоже? Такое путешествие сквозь время в каком-то смысле.
Да, это такое приключение – погрузились, пережили… Но эти съемки оказались максимально тяжелыми. Я зачем-то всем говорила, что ничего сложнее у меня не было и, наверно, не будет, и сама на себя накликала: оказалось, что будет (Смеется). Это я про триллер «Проводник», у меня там много трюков на тросах, была сцена, которая тоже в холодном помещении снималась, причем все было залито кровью и меня швыряло туда-сюда. Это все было чудовищно тяжело.
Ну, крови и в «Викинге» хватает.
Да, но там я в ней не купаюсь! Хотя при этом даже в трейлере есть кадр, где у меня лицо в крови. Кинокровь же очень липкая, и вот я вся в ней, без одежды, а на дворе февраль. На «Викинге» нам вообще не очень повезло с погодными условиями. Все тонуло в грязи, земля потеплела и размокла, декорации поползли…
Теперь, конечно, очень жду фильм. Эта роль мне сложно далась, очень надеюсь, что все получилось.
К вопросу об обнаженке и крови: насколько я знаю, есть две версии фильма, 12+ и 18+…
Да, так и есть, два фильма. Бабуле смогу спокойно показать (Смеется). Версию для маленьких, конечно. Думаю, разница между ними как раз в моей постельной сцене! Шучу. На самом деле, там, думаю, сцены так перемонтированы, чтобы менее жестоко все на экране выглядело. Я очень рада, что есть эта версия 12+, считаю, что фильм полезен зрителям помоложе в плане общего развития.
Ты знала до съемок, что была такая Рогнеда?
Нет, не знала. Мне на первой встрече Андрей Юрьевич все это рассказывал – и про трех братьев тоже. Потом уже стала читать и была, конечно, поражена: у моей героини тяжело судьба сложилась. В фильме мы, правда, немного хронологию нарушили, но суть, в принципе, та же, и финал ее ждет такой же.
Расскажи о партнерах по фильму. С Козловским, например, ты уже не первый раз снимаешься…
Да, мы шутим, что нам вместе осталось еще в ромкоме сняться, и будет полный набор. Это вообще большое счастье, мне с Данилой очень повезло. Не буду лукавить и говорить, что мы были близкими друзьями, но мы хорошо общались и пересекались помимо съемок. «Викинг» нашу дружбу довел, скажем так, до пика.
И со Светой Ходченковой повезло тоже! Мне всегда она очень нравилась, больше, чем кто-либо из российских актрис. Поклонница - наверно, не очень подходящее слово, но мне всегда нравилось, что она делает. У нее есть пара работ, которые я безумно люблю. Помню, когда у нас была первая читка, и Даня куда-то там вышел, я сказала: «Света, прости, не могу удержаться, очень ты мне нравишься!» Она не только потрясающая актриса, но и удивительный человек, искренне ею восхищаюсь.
И еще у нас был замечательный и прекрасный Смоляков. И Суханов Максим Александрович, знакомству с которым я безумно рада, обожаю его всем сердцем.
Твоя героиня и персонаж Светланы – главные женские образы в фильме. Они задумывались как две противоположности, я правильно понимаю? Ирина (героиня Ходченковой) – символ смирения, Рогнеда – напротив, олицетворение бунта.
Да, ты правильно говоришь, они очень разные. Мне, кстати, безумно нравится Света с темными волосами, я считаю, это было очень правильное стилистическое решение, подчеркивающее наши различия. Меня-то нельзя было делать с темными волосами, я все-таки скандинавская принцесса. Моя героиня очень импульсивная, дерзкая, она не умеет держать язык за зубами. Мне кажется, это свойства, абсолютно не характерные для того времени. Они Рогнеду соединяют с нашим современным миром.
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