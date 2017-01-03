Адриа Архона: «Когда я приехала в Америку, чувствовала себя Дороти»

Новый сериал студии NBC Universal «Изумрудный город» стартует на российском канале TV1000 Premium HD (входит в пакет каналов Viasat Premium HD) 8 января 2017 года, сразу после американской премьеры. Главную роль в сериале исполнила молодая американская актриса Адриа Архона, родившаяся в Пуэрто-Рико. За непродолжительную карьеру она уже успела сыграть в популярных сериалах «Нарко» и «Настоящий детектив», подписать контракт на участие во втором «Тихоокеанском рубеже» и удивить критиков в одном из главных фильмов кинофестиваля в Торонто «Эксперимент Белко». Новая и по всей видимости потенциально успешная работа Адрии – главная роль в сериале «Изумрудный город» по мотивам книг Фрэнка Баума о стране Оз. В преддверии премьеры мы побывали на NBC Universal и поговорили с актрисой о её героине, ощущениях от приезда в Америку и желании сыграть Бланш Дюбуа.
Мы все помним Дороти как маленькую беззащитную девочку, случайным образом оказавшуюся в волшебной стране. Ваша героиня, судя по трейлеру, совсем другая – она уже взрослая 20-летняя женщина, и создатели «Изумрудного города», с которыми нам удалось поговорить, называют её воплощением сильного женского характера. Вы что думаете о своей Дороти?
Да, возможно, это удивит зрителей, но моя Дороти старше литературной героини. Тем не менее она такая же доброжелательная и даже, я бы сказала, чудесная, в ней действительно есть какая-то сила. Наша страна Оз – это мистический, необычный, постоянно поражающий чем-то, такой наэлектризованный мир. И многое из того, что встречается в этой стране Дороти, делает ее сильнее – заставляет стать более взрослой, почувствовать себя мудрее и найти в себе силы для преодоления определенных обстоятельств.
Вы до 12 лет жили в Пуэрто-Рико, а потом переехали в США.
Я родилась в Пуэрто-Рико, потом жила в разных странах Южной Америки. Сюда я приехала подростком. Мой отец – музыкант, и мы часто путешествовали с ним, а потом осели в США, в Майами, но где-то в 17-18 лет я решила уехать в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой. Я была очень молодой, рискованной, но в то же время впечатлительной. Не знаю, как я приняла такое взрослое, но во многом безумное решение уехать в Нью-Йорк и именно там поступить на актерское отделение, чтобы начать свою карьеру.
Ваши ощущения, когда вы попали в Нью-Йорк, можно сравнить с эмоциями Дороти, попавшей в волшебный мир Оз?
Да, точно! Удивительно, но это те же самые чувства! Когда Дороти оказывается в этом сказочном мире, с ней происходит то же самое, что со мной, когда я приехала в большой, дышащий сумасшедшей энергией Нью-Йорк. Это действительно очень похоже. И вот сейчас я даже думаю, что Нью-Йорк, возможно, меня пугал не меньше, чем страна Оз – Дороти. И я, как и Дороти, пыталась в нем найти себя, понять, что я хочу делать, в каком направлении развиваться.
Вы читали книги Лаймена Фрэнка Баума в детстве?
Конечно, я была в них влюблена. И я думаю, что у нас получился фильм очень похожий на книги. Могу только сказать, что многие герои из книг Баума в сериале сохранены.
Девочки в детстве обычно любят Белоснежку или Золушку – таких классических сказочных героинь, которые ищут любовь, мужчину. Дороти ведь совсем не такая.
Этим она мне и нравится. Дороти – удивительная. Она пытается направить все свои силы на сохранение мира, отношений между людьми, помогать им, как-то оказывать, как сейчас говорят, психологическую поддержку, совершенно, казалось бы, не обращая внимания на себя. Дороти пытается собрать вокруг единомышленников, друзей и пытается сделать нечто большее.
Режиссером «Изумрудного города» стал Тарсем Сингх, работавший над «Запредельем», «Клеткой» и недавним триллером «Вне/себя», в общем, довольно интересный с точки зрения подхода к кинематографу. Как вам с ним работалось?
Тарсем – очень интересный человек и очень специфический режиссер. Немножко сумасшедший в хорошем смысле, веселый, а еще он просто гений визуального изображения, как мне кажется. Работать с ним было неоценимым опытом. Мы все чувствовали себя непосредственными соучастниками процесса по созданию какого-то нового волшебного мира. Не было никакого сумбура, недоговоренностей, конфликтов, он искренне доверял нам, а мы – ему. Мы могли обсудить с ним какие-то вещи по сценарию, что-то предложить – с ним было удивительно легко и спокойно.
Тарсем Сингх, как мне известно, предпочел натурные съемки компьютерной графике.
Да, мы снимали в Испании, Хорватии. Больше всего снимали в Барселоне, но мне удалось доехать до Севильи, когда снимали в Европе, я добралась до Будапешта – это удивительный город. Еще ко мне на съемки приезжала мама, и мы с ней на День святого Валентина (да, мы проводили с мамой этот праздник) поехали в Прагу, это было одним из самых незабываемых впечатлений моей жизни. И маме очень понравилось. Что же касается использования компьютерной графики, то да, ее было очень мало, и это, конечно, удивительно в наше время. Тем не менее я уверена, что нам это пошло только на пользу. В декорациях, в которых мы существовали в этом придуманном мире, создавалась определенная атмосфера. Это действительно очень необычный опыт. Ну и это опять же доказало, какой Тарсем удивительный выдумщик: он сумел сделать магический мир без использования компьютера.
Вашим партнером по фильму стал Винсент Д’Онофрио, актер, игравший у Кубрика. Какового это?
Винсент потрясающий. Я не верила, что буду когда-то играть с ним вместе. Знаете, одним из самых запоминающихся курсов в моей школе актерского мастерства в Нью-Йорке были как раз его мастер-классы, он несколько раз их давал, и я на них приходила с большим удовольствием. До сих пор мне кажется, что советы, которые он тогда давал, приемы, которым он нас учил, и помогли мне получить работу. И то, что я сейчас играю со своим учителем – это просто удивительно и очень для меня ценно. Он удивительный актер, безусловно, великий, но это совершенно не мешает ему быть очень простым в общении человеком. Он всегда готов поддержать, посоветовать, он постоянно контактирует с людьми, он вообще очень любит людей, еще он любит рассказывать всякие смешные истории, что всегда разряжает обстановку.
Он говорит, что восхищается вами, и уверен, что ваша Дороти станет «хорошим примером для миллионов девочек, которые посмотрят сериал и скажут: «О, Адриа с ее Дороти – это так круто, мы тоже хотим быть такими!».
Я очень на это надеюсь. Не надо бояться или стесняться. Вот Дороти отправляется в свое непростое путешествие. Ей, возможно, и страшно, но она идет к своей цели, это ее путь.
Многие критики сейчас все чаще говорят о том, что сильных женщин становится на экране больше. Вы как к этому относитесь?
Женщины могут быть сильными, мужчины могут быть сильными, мне, честно говоря, кажется, что не нужно акцентировать на этом внимание. Мне кажется, что мир должен принимать разные вещи, а не мыслить стереотипами, это нормально, когда существуют разные точки зрения. Есть книга Баума, есть прекрасный мюзикл 1939 года
. И я бы, возвращаясь к первому вопросу, не сказала, что Дороти там хрупкая девочка. Это сильная героиня. Так что нельзя называть это качество исключительно придумкой создателей «Изумрудного города». Я очень надеюсь, что девочки, да и вообще все, посмотрев наш фильм, прочитав книжку, смогут разобраться в себе, понять что не надо стесняться своих чувств, что надо разговаривать с людьми, не замыкаться и это воодушевит их на какие-то важные поступки.
Есть ли у вас другие литературные персонажи, кого бы вы хотели сыграть?
Я люблю Мэгги из «Кошки на раскаленной крыше» Теннесси Уильямса. Прекрасная Бланш – тоже интересная героиня у Уильямса. Я была бы благодарна судьбе за возможность сыграть их в новых экранизациях. Уильямс вообще один из моих любимых писателей, мне кажется, ему удавалось создавать удивительно реалистичные женские образы.
Как вы думаете, сможет ли «Изумрудный город» повторить успех «Игры престолов» или недавнего «Мира дикого запада»?
Я думаю, что сравнение нашего сериала с «Игрой престолов» на данный момент выглядит большим комплиментом. Я очень надеюсь на то, что «Изумрудный город» станет особенным, интригующим зрителей сериалом – тональность повествования выбрана очень сильная и интересная, уж поверьте мне. Так что мне кажется, что все шансы на успех есть.
Вы следите за сериалами?
Да, я только что закончила смотреть «Однажды ночью
», это очень круто. Не могу не сказать, конечно, про «Черное зеркало
» – это просто взрыв мозга в хорошем смысле, очень круто, причем все сезоны. Это великий сериал!
А из фильмов вы что любите?
Мой любимый – «Новый кинотеатр «Парадизо
» Джузеппе Торнаторе
, готова его пересматривать постоянно.
Как вы относитесь к разговорам о том, что состояние сериалов сейчас лучше, чем в кино?
Мне действительно кажется, что в некоторых сериалах работают отличные сценаристы, что, впрочем, понятно. На ТВ есть возможность работать над реализацией каких-то больших проектов, плюс это дает постоянный заработок. Но я бы не стала причислять себя к людям, которые говорят, что кино не будет, а будут только сериалы. Надеюсь, что такого не произойдет и мы не перейдем от эпохи фильмов к эпохе сериалов.
Вы заявлены в сиквеле «Тихоокеанского рубежа». Как вам работа в этом фильме?
То, что меня утвердили в этот проект, очень круто. Я с нетерпением жду, когда начнутся съемки – мой блок начнут снимать в январе.
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