Александр Паль: «Физический труд успокаивает нервы и сжигает адреналин»

Оно выигрышное, необычное, говорящее. Знаете, есть нестандартные названия, которые сразу врезаются в голову. Вот у нас именно такое.Когда находишься внутри процесса, чувствуешь себя маленьким винтиком большой машины. Как я могу увидеть, что там находится на выхлопной трубе? (улыбается) Но могу сказать, что этот сериал разноплановый: в нем много событий и персонажей. На главных героев давят обстоятельства, но они все равно стараются любить. Из серии «когда больно, но любишь».Вова – человек хоть и простой и ранимый, но обогащенный интеллектом. Конечно, он подвергается разным испытаниям, но не унывает, а его оптимизм зашкаливает. Иногда обстоятельства ставят в его тупик. Знаете, я встречал людей с высшим образованием и не одним, которые оказывались на улице: может, доверились не тем людям. И трудно сказать, почему так получается: просто среда их выбрасывает, и они оказываются на дне. Что касается Вовы, он умный парень, но работает таксистом вынужденно. Да и амбиций у него нет: он не тщеславен и не питает свое эго. Ну не срослось с той работой, которую ему бы хотелось, поэтому пока он таксист, а там кто знает.Безусловно, меня тоже кидает из стороны в сторону. Например, сейчас я собираю шляпы. Но ничего похожего из того, что делает Вова, я бы не сделал.Я – человек общительный, но иногда хочется просто посидеть дома или пройтись по улицам, посмотреть, как люди живут. У меня бывают разные состояния.К тому же я еще и вспыльчивый, но у меня нет конкретных способов, как расслабиться. Я не из тех, кто медитирует, и слова «Саша, выдохни» мне не помогают. Мне легче переключить внимание на музыку или книги. А вообще по-разному бывает. Иногда спорт помогает. Помните, как Левин в книге «Анна Каренина» траву косил, чтобы спастись от проблем? Вот и мне кажется, что физический труд успокаивает нервы и сжигает адреналин.Я хотел учиться на повара, но желание быстро улетучилось. Оказалось, это скучно для меня, так что неправду говорят.Я думал стать, скорее, филологом. Это была альтернатива театральному училищу. Я решил, если с актерством не срастется, поступлю на филфак или журфак в МГУ. Почему? Люди этих профессий обязаны много читать и грамотно писать, а у меня пробел в грамматике, который я хотел восполнить. В свое время я много читал, сейчас реже. И мне есть оправдание: мой герой Владимир не читает, а мне приходилось окунаться в структуру его характера. А вообще меня привлекает запах книги: берешь букинистическое издание, открываешь, нюхаешь эту пыль и чихаешь. Я подумал, как классно, когда у тебя много книг, ходишь по дому и вытираешь сопли…У меня нет определенных предпочтений: смотря, какая тема в данный момент меня интересует. Вчера увлекался одним научным исследованием, сегодня читаю книги по психологии, но сказать, что мне нравится психология, значит, я в восторге от всех авторов этого направления, но это неправда. В общем, я люблю абсолютно разную литературу, плюс прислушиваюсь к мнению людей, которых уважаю.Вот дядя мой писал, а что касается меня… Есть какие-то отдельные записи, мой личный архив, но чтоб прям рассказы, нет. Бывает, услышал занимательный разговор, и думаю, что было бы неплохо как-то его развить: как люди могут продолжить этого разговор в моем воображении. Буквально, пара реплик. Может, в авторы когда-нибудь и пойду…Для этого нужны терпение и усидчивость, ведь каждый день требуется хотя бы полчаса, а у меня нет времени. Все мы, люди необязательные, любим откладывать дела на завтра: так, попишешь дневник недельку, а потом забрасываешь.Я бы поговорил с людьми власти, узнал бы, как они живут. Вот мне это очень интересно: одно дело слышать байки, а другое – встретиться в реальной жизни с министром и выяснить, например, какой распорядок дня у человека.Этих ребят лучше ни о чем не спрашивать: чтобы понять, какой человек, с ним нужно просто говорить, без камеры и диктофона. В интервью же получается чуть ложно: мысль одна, а потом она трансформируется в нечто другое. Лучше смотреть на то, что человек сделал, а если ты еще и лично знаком с ним, знаешь его в быту, получается полная картинка.По-моему, это было после какого-то спектакля в институте: кто-то решил записать со мной интервью, может, это была шутка, но я о чем-то рассказывал. А вообще я не люблю это дело, хотя бывают исключения, когда с человеком завязывается очень интересная беседа, и забываешь, что тебя записывают, и не боишься кого-то обидеть. Так что иногда беседа льется водопадом из моего рта (улыбается).Насколько я прав по жизни и честен ли с самим собой.Нет, но я хотел бы его услышать.