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С днем рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко

интервью >>
20 января 2017
20 января исполнилось 65 лет одному из самых известных и именитых в России режиссеров - Владимиру Хотиненко, лауреату многочисленных фестивалей, обладателю премий Ника и Тэффи, заслуженному деятелю культуры и народному артисту РФ. Последнее звание особенно точно отражает суть, ибо Хотиненко - самый обаятельный и воистину народный режиссер нашей страны. Скажем без преувеличения, Хотиненко любят все - зрители, коллеги, пресса и особенно, должно быть, его ученики во ВГИКе и Высших курсах. Сегодня, в день его рождения, мы решили узнать у постановщика фильмов «Зеркало для героя», «Мусульманин», «72 метра», «Поп», а также сериалов «Достоевский» и «Бесы», какие же фильмы любит он сам. Поздравляем Владимира Ивановича с юбилеем и предоставляем ему слово.

С днем рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко
фото: menswork.ru



- Очень трудно назвать несколько любимых фильмов, чтобы никого не обидеть. Поэтому я попытался вспомнить, что на меня в свое время произвело сильное впечатление, которое не рассосалось до сих пор. Это те картины, которые я пересматривал по несколько раз. Порядок будет стихийный, это не места в рейтинге. Но все-таки на самом первом месте у меня...


АНДРЕЙ РУБЛЕВ

С днем рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко

В моем, да и не только в моем, списке лучших фильмов «Андрей Рублев» Андрея Тарковского - картина на все времена. Даже не обязательно объяснять, почему. Это абсолютно гениальное произведение, не устаревающее. Кино – это ведь устаревающая штука, а «Андрей Рублев» ни на секунду не устарел. Потрясающе точная игра актеров, и так фантастически все придумано. Вот вроде бы второстепенная роль юродивого у Никулина, которого все считали клоуном, как актера его никто не воспринимал. Насколько мощная работа в этом маленьком эпизоде. Да там всё, куда не кинь, так: новелла «Лечу-лечу», «Колокол».
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СИЯНИЕ

С днем рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко

Почти все произведения Стивена Кинга экранизированы, и единственный фильм, который он не любит, – это The Shining Кубрика. Но это та картина, которая произвела впечатление на все кинематографическое сообщество. Там впервые применили систему стэдикам, но дело даже не в этом. Я вообще люблю, когда что-то сложное возникает из простых вещей. К примеру, там есть повторяющаяся сцена, в которой маленький мальчик на трехколесном велосипеде просто едет по коридору пустой гостиницы. И это страшно необыкновенно – такой саспенс. Если упрощенно говорить, «Сияние» - это фильм ужасов, но в нем возникает масса всяких содержаний. Опять же, гениальный Джек Николсон, без которого эту историю представить невозможно. Из простых вещей, из деталей складывается история писателя, который сходит с ума. Довольно сложно показать этот процесс, но это очень точно сделано, особенно ярко в сцене, где он просто кидает в стенку теннисный мячик. И этот звук в большом вестибюле пустой гостиницы – это что-то невероятное. И вообще там, куда ни посмотри, все очень точно, просто потрясающе.



ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ

С днем рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко

Еще я хотел бы назвать режиссера, без которого я бы вообще в кино не пришел. Это Луис Бунюэль. И его последнюю картину «Этот смутный объект желания». Невероятная по свободе работа, а ведь он был уже пожилой человек к тому времени. Но по задору, по наглости - это удивительно, что он творит. Женщина, в которую влюблен персонаж Фернандо Рея, ее играют две разные актрисы, они выходят по очереди и продолжают говорить уже начатый текст. Они совершенно не похожи одна на другую, это порождает потрясающий эффект, который и отражен в названии фильма. Абсолютно хулиганская, замечательная картина. Я ее очень люблю.



КАЛИНА КРАСНАЯ

С днем рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко

Картина, без которой я не могу себе представить кинематограф, – это «Калина красная». Я люблю Шукшина и его фильм «Печки-лавочки», и «Калину красную», которая выросла из «Печек-лавочек». «Печки-лавочки» - черно-белая лента, такая простая и замечательная, но она почему-то не пошла в прокате. Шушкин ходил в зал, смотрел и видел, что зрители уходят. Для его самолюбия это был удар, и после этого он придумал картину, которая эклектична, он в ней существует сам, и фильм держится на нем самом. Он там и режиссер, и исполнитель главной роли. Казалось бы, это абсолютный лубок, но это одна из самых пронзительных картин, которые я знаю. Иногда там попадаются сцены на грани фола: разговор с березками – казалось бы, это невозможно. А Василий Макарович это вывел на грандиозный уровень.
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БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ

С днем рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко

Еще один парадоксальный шаг в сторону. Я в свое время дружил с Иваном Дыховичным, Царство Небесное ему, прекрасный режиссер. Мы вместе учились на Высших курсах, и он мне как-то говорит: «У меня есть кассета с фильмом, который точно тебе понравится». И я посмотрел «Бегущего по лезвию бритвы» Ридли Скотта, это была феноменальная картина. Ридли Скотт привлек дизайнеров и снял фантастический фильм о том, как андроиды бежали с планеты. Сюжет в пересказе не производит никакого впечатления, он банальный. Но как это сделано! Это такая стильная картина с Харрисоном Фордом в главной роли! Абсолютно стильная картина, которая по содержанию, по смыслам выходит далеко за рамки этого жанра. В плане жанров я всеяден, лишь бы было за этим кино. И есть история, что Ридли Скотт уезжал с площадки в последний съемочный день, и у него было письмо, что его увольняют (смеется). А потом картина стала приносить бешеные деньги. Теперь мы знаем Ридли как постановщика уже очень многих замечательных фильмов.



В ОГНЕ БРОДА НЕТ

С днем рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко

Это ранний фильм с великой Инной Чуриковой, и вот тоже – черно-белое кино, вроде все просто, про девочку-художницу, которая попала в переплет гражданской войны. Но до того точная игра, как же они там все удивительно точно работают. Чурикова великой была уже тогда, когда начала у Панфилова сниматься в кино. И здесь опять тот случай, когда из простых вещей, из микрокосмоса получается макрокосмос. Это что-то совершенно невероятное.
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ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ

С днем рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко

Еще один фильм - «Почтальон всегда звонит дважды с Джеком Николсоном и Джессикой Ланг. По жанру это криминальная мелодрама, но до чего потрясающая. Там одна из лучших эротических сцен, которые я знаю - высокий класс эротики, когда используются вещи, казалось бы, внешне неподходящие для создания этого чувства, а оно возникает. Какие-то простенькие чулочки у Ланг, у нее нет гламурного белья, но все наполнено немыслимой страстью. И все, что там происходит воспринимается не как экзотика, а нечто совершенно естественное, и возникает абсолютно неформулируемое ощущение от происходящего действия.



ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР

С днем рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко

Вообще, я снимаю шляпу и делаю реверанс перед очень многими фильмами, но всех, конечно, не перечислишь. Напоследок назову еще один любимый - «Профессия: репортер» Антониони… о, я назвал уже три фильма, в которых снимается Джек Николсон… так вот в «Профессии репортер» завораживает финальная сцена, снятая одним кадром. Сейчас это легче снять, но все равно очень сложно, а там совершенно пот-ря-са-ю-щий финал, он тогда всех кинематографистов сразил наповал.

Беседовал Жан Просянов
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персоны
Микеланджело АнтониониЛуис БунюэльИван ДыховичныйСтивен КингСтэнли КубрикДжессика ЛэнгДжек НиколсонЮрий НикулинГлеб ПанфиловФернандо РейРидли СкоттАндрей ТарковскийХаррисон ФордВладимир ХотиненкоИнна ЧуриковаВасилий Шукшин
фильмы
Андрей РублёвБегущий по лезвию бритвыВ огне брода нетКалина краснаяПечки-лавочкиПочтальон всегда звонит дваждыПрофессия: репортерСияниеЭтот смутный объект желания

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С днем рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко фотографии
С днем рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко фотографии
С днем рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко фотографии
С днем рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко фотографии
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