Александр Ильин и Дарья Мельникова о любви в новом фильме «С Пяти До Семи»

26 января на экраны выходит фильм «С Пяти До Семи» кинокомпании AMALGAMA STUDIO - романтическая драма с элементами мистики, премьерный показ которой состоялся на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге, а на благовещенском смотре «Амурская осень» фильм завоевал Гран-При. По сюжету молодой человек ежедневно, в течение полугода, ждет в кафе девушку, но в результате завязывает отношения с другой, которая тоже приходит в это кафе. В преддверии кинопроката наш корреспондент побеседовал с режиссёром фильма Владимиром Щегольковым и исполнителями главных ролей: Александром Ильиным, Дарьей Мельниковой и Дмитрием Муляром.
Как появилась идея этого проекта? Долог ли был путь от идеи до премьеры?
Владимир Щегольков: Идея появилась в 2008 году. Грянул очередной кризис, бюджеты на кинопроизводство обрушились. Найти интересный материал для работы было невозможно. И возникла идея написать сценарий с минимальным бюджетом, но при этом, с интересной драматургией, так чтобы картина строилась не на спецэффектах или трюках, а на человеческих отношениях. Сценарий писался с остановками, но за полтора года я смог написать литературный вариант. Показал его нескольким продюсерским компаниям и своим друзьям. Так сценарий попал к Андрею Феофанову. Мы тогда снимали с ним проект «Облдрамтеатр» по Азольскому, с великолепным оператором Петей Духовским и художником Евгением Качановым. Андрей позвонил мне ночью и сказал, что мы обязательно снимем эту картину. Хотя у нас тогда и возможностей не было никаких в общем-то. Чтобы возможности появились, была создана кинокомпания «AMALGAMA STUDIO» Андреем Феофановым и Сергеем Новиковым. Вот в рамках этой студии мы с тех пор сняли уже восемь картин и сериалов.
То, что у нас есть средства на написанный мною сценарий, стало понятно в 2014 году. Но сценарий к этому времени всё-таки устарел. Или мы просто стали взрослее. А так как я являюсь поклонником таланта кинодраматурга Александра Гоноровского («Первые на луне», «Край»), я пришел к нему с идеей переписать сценарий. Саша выслушал меня в двух словах у станции метро Новокузнецкая и сказал, что ему идея нравится. Андрей и Сергей нас с Сашей творчески и финансово благословили, и Саша написал свою версию сценария. За что я ему очень благодарен. За это время нам удалось получить финансовую поддержку Министерства Культуры России, и мечта стала превращаться в реальность. Снимали мы картину в невероятно творческой атмосфере в Латвии, в Риге, с Петей Духовским и Женей Качановым. Оператором и художником соответственно. Без них картина не состоялась бы.
Какая была ваша первая реакция на сценарий и как бы Вы определили жанр картины?
Владимир Щегольков: Жанр картины определяется очень самобытным письмом Саши Гоноровского. У него - неподражаемые диалоги. Когда я их читаю, я всегда хохочу. Но при этом, у нас не комедия. У нас драма. Ну, или трагикомедия. Или мелодрама с элементами гротеска. Мне нравится, что я не определяю жанр однозначно. Жанр, кстати, очень часто определяется в голове у каждого конкретного зрителя. Кто-то на просмотрах хохотал всю картину. Кто-то то и дело плакал. Картина живая. Это здорово. А главное – она оставляет после себя послевкусие. Проверено.
Александр Ильин: Первое, что мне пришло в голову - это мысль о том, что фильм должен быть либо французским, либо азиатским, типа Вонга Кар Вая! Просто потому, что очень необычно и смело это всё. А экспериментировать у нас боятся не только с подбором актёров, но и с остальными составляющими кинематографа. Всё в основном ориентировано на кассу. Хорошим фильмом считают то, что хорошо продалось. А вы же понимаете, что это тупик в развитии творчества в целом, в развитии вкуса у людей. Круг-то уже замкнут! И вдруг, на тебе - оригинальный сценарий! В итоге, результат оправдал мои ожидания. Я хотел нестандартный фильм, я его получил и остался доволен!
Дарья Мельникова: Первая реакция была - интерес! Потом я смеялась над шутками в сценарии. Потом пыталась разобраться. Потом меня утвердили, и я пыталась выучить текст. А результат мне нравится, я не помню, чего я ожидала. Может, исправила бы пару мест по себе, но это уже не имеет значения.
Дмитрий Муляр: Моя роль очень хорошо написана, спасибо автору сценария Александру Гоноровскому. Она соединяет в себе много смешного, и в то же время, большую внутреннюю драму. При этом, существование близко к гротеску. Я помню, что на пробах мы втроем с режиссером и оператором после двух-трех абзацев стали смеяться прямо на записи, настолько смешно звучал текст. И работа над ролью потом заключалась в изучении и присвоении этого текста. Это основное. Мой герой - наблюдатель. Я тоже. В этом мы близки. Но в процессе работы любой герой становится близким. Иначе невозможно.
Расскажите о том, как проходил кастинг.
Владимир Щегольков: Кастинг проходил у нас очень интересно. Актерские пробы мы снимали в реальном кафе кинотеатра «Фитиль». Так, чтобы проба напоминала кусочки фильма. Андрей Феофанов и Сергей Новиков в этом смысле мои единомышленники – на пробах экономить нельзя. Надо с самого начала видеть этюды будущей работы. Сначала мы нашли Сашу Ильина, с которым я работал до этого. Потом случилась невероятно талантливая проба Дмитрия Муляра. В очень гротескном, и в то же время органичном прочтении роли, что мы и донесли до самой картины. Дашу Мельникову мы нашли уже, будучи в Риге на съемочной площадке. Её проба была снята ей самой на телефон, на съемках какого-то фильма. Бывает и так. Амаду Мамадаков как то сразу пришел мне в голову. Мы с ним сделали уже несколько совместных картин. Даша Екамасова тоже была приглашена заранее. В остальных ролях снимались талантливые актеры из Латвии. В рижских театрах очень сильный актерский состав.
Хотелось бы узнать у актеров, чем отличается ваша роль в этой картине от прочих ролей, сыгранных вами?
Дарья Мельникова: Костюмами. И количеством съеденных кусков торта «Прага».
Александр Ильин: Я наконец-то сыграл лирического героя в кино! Это очень важно! До съёмок «С пяти до семи» мне это удавалось только на театральной сцене. Впервые со мной это произошло во время моей учёбы в ВТУ им. Щепкина в спектакле «Безымянная звезда», а после этого в РАМТе в спектакле «Тень». Потом я ушёл из театра, и в кино мне подобные роли не попадались. Я думаю, что это связано, в основном, с моими внешними данными и боязнью большинства кинорежиссеров, кастинг-директоров и продюсеров идти на эксперимент. А в данном случае у Володи, Пети, Тани Комаровой, у команды продюсеров хватило харизмы, ума и творческого любопытства, чтобы отойти, причём довольно далеко, от стереотипа и сделать ставку на мои актерские способности, а не на то, чтобы лирический герой фильма покорял внешностью сердца 12 - 15летних девочек. Следующие возрастные категории девушек и женщин с каждым прожитым годом все больше осознают, что в мужчине прикол-то как раз не в смазливости, а в действенности. Но, в кино на «халёсеньких» тётьки все-равно ходят, несмотря ни на что!
Как Вам работалось друг с другом?
Дарья Мельникова: Я бы ничего не сыграла, если бы не было Саши. С первого съемочного дня я просто реагировала на него. Я его фанатка)! И его музыки, кстати!
Александр Ильин: В этом отношении фильм тоже исключительный! У меня не было плохих партнёров, более того, у меня были замечательные партнёры! И в человеческом и в профессиональном плане! Мои партнёры, а в итоге - мои друзья и подруги, очень много мне давали на репетициях, в кадре, а также вне съемочной площадки, вне зависимости от того, старше меня человек или младше. Все с удовольствием делились своим жизненным и профессиональным опытом, что не могло не развивать меня и не могло не поддерживать! Надеюсь, эта игра была не в одни ворота! А вот ещё интересно! До моего прилета в Ригу я не знал, кто будет играть главную женскую роль. Это необычные для меня ощущения - «кот в мешке», грубо говоря! Но когда я увидел Дашку Мельникову в фойе гостиницы, я сразу подошёл и сказал, что очень рад, что на эту роль утвердили именно её! И это было абсолютно искренне! Я за секунду сообразил, что Володя не ошибся с выбором и что это именно «Она»! И в этом я был уверен, несмотря на то, что мы совершенно не были знакомы и Дашу я видел только несколько раз по телевизору в качестве девочки-подростка. В общем-то, мнение у меня до сих пор не поменялось! Это «Она»!
Сложно ли было работать всё время в одном закрытом пространстве? В чём заключается специфика съёмок в одной локации?
Владимир Щегольков: Специфика съемок в одной локации заключается в том, что многие приемы, которыми ты был оснащён в своих прошлых работах, оказываются непригодными. И в чём-то приходится осваивать свою профессию заново. Наш оператор - Петя Духовской - придумал прекрасный, как оказалось, формообразующий прием, когда актеры работают непосредственно с камерой внутри диалогов. В сердца, так сказать, миллионов. Мы сажали актёров почти напротив так, чтобы они слышали и чувствовали друг друга. Но каждый при этом работал «в свою» камеру. Петя разработал для такой съемки специальную схему света. А в остальном боролись за оригинальность кадров, чтобы не было самоповторов. Но зато, была возможность снимать сценарий в порядке хронологии. Что, кстати, тоже необычно для кинопроизводства.
Дмитрий Муляр: Действие картины происходит в одном пространстве - в кафе и чуть-чуть возле него. С одной стороны, это было удобно, но потребовало от всех огромной выдумки, чтобы существование в кадре не было однообразным. А жизнь моего героя вообще ограничивается стенами этого кафе. Это мир, в котором он пытается за что-нибудь зацепиться.
Александр Ильин: Нет, несложно! Просто у меня раньше не было такого опыта и мне это было интересно, поскольку это было в новинку для меня, и когда ещё повторится, Бог его знает. А если интересно, то и несложно. Например, бежать с ускорениями в течение полутора часов - довольно сложно, так? А если позвать друзей, взять мяч и найти врата - другое дело же, правильно? Плюс, с нами на картине работал обалденный художник - Женя Качанов, благодаря которому пространство жило и развивалось вместе с нашей историей и персонажами!
Дарья Мельникова: Нет. Это было интересно. Только стол и диалоги. Хотя пару раз мы выходили из кафе на улицу, но не дальше 100 метров.
Что, на Ваш взгляд, главное в отношениях между юношей и девушкой? Что такое, по Вашему мнению, Любовь?
Дарья Мельникова: Любовь и дружба. Эти два компонента важны для отношений. Остальное можно наработать. А романтика - это когда голова говорит «сиди, работай», а ноги уже несут тебя туда, где твоя любовь.
Александр Ильин: На мой взгляд, в любых отношениях надо быть честными друг перед другом, а главное, перед собой. Второе, кстати, сложнее!
Про любовь и романтику. Любовь - понятие гораздо шире, чем романтика. Романтика - это чтоб как в романе было! Подвиги, поцелуйчики, далекие страны, чем диковинней, тем романтичнее! Да и книг-романов люди стали читать в разы меньше. Многие даже не знают, а каково это, «как в романе». Сейчас вообще романтика исчезает, а на её место приходит «телевизионщина» и «интернетовщина»! Во как! А любовь... Говорят, Бог есть Любовь. Я думаю, точнее не скажешь.
Расскажите о каких-то интересных или забавных историях, которые произошли с Вами во время съёмок?
Дмитрий Муляр: Снаружи мы снимали сцену конфликта с героем Саши Ильина. И после каждого дубля смотрели на реакции проезжающих мимо в трамвае людей. Они не понимали, что это съемка, и очень живо реагировали на нашу драку, попадая в кадр. Было смешно. Правда два раза приезжала полиция - пассажиры трамваев пытались нас помирить.
Помогло ли участие картины в фестивалях в продвижении ленты?
Владимир Щегольков: Конечно, помогло. И спасибо большое Сергею Новожилову. Он пригласил нас на свой самый большой фестиваль «Амурская осень» в Благовещенске, и мы завоевали там Гран-При. Но главное - фестивали помогают показать кино наибольшему количеству зрителей в разных странах. Мы побывали с картиной в Бразилии и в Монголии, во многих российских регионах и городах. И везде нас тепло встречали. Спасибо за это нашему зрителю.
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