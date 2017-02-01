Агата Муцениеце: «Я вообще очень жду, когда же мне пригодится мое знание китайского языка в актерской профессии»

В январе на канале ТНТ отгремел первый сезон сериала «Гражданский брак» о парочке беспечных молодых людей, которые принимают скоропостижное решение съехаться. Герои совершенно не готовы к самостоятельной жизни, что и приводит к ряду проблем и комичных ситуаций. Кино-театр.ру поговорил с исполнительницей главной роли Агатой Муцениеце о смещении гендерных стереотипов, жизни в общежитии, соперничестве с Павлом Прилучным и изучении китайского языка.
В сериале «Гражданский брак» совместная жизнь преподносится как какое-то очень серьезное решение, за которым последует куча непреодолимых препятствий и сложностей. И на которое прям надо решиться, подумать как следует. При этом, у зрителей, которые через это уже прошли, может создаться впечатление, что это все немного утрировано. Так ли это страшно и сложно - начать жить с другим человеком?
Ситуация в сериале действительно утрирована. Мы старались играть по максимуму честно, без какого-то перебора и наигрыша, чтобы это выглядело правдоподобно. Потому что сами ситуации - некоторые из них - были совсем абсурдны. Бывали случаи, когда во время съемок я произносила кaкую-то реплику, а режиссер (Дина Штурманова - прим. ред.) подходила и говорила «Ты понимаешь, ты сейчас так это сказала, что эта проблема проблемой совсем не кажется?». Видите, зависит от подачи. Наши персонажи наивны и не знают жизни как таковой, без поддержки со стороны родителей. Они настолько несамостоятельны, что для них это решение оборачивается действительно рядом проблем. Для них проблема найти еду. В принципе, я понимаю, что я с таким не сталкивалась, потому что всегда искала какое-то логичное решение. Если бы я не могла найти еду, я бы обязательно что- нибудь придумала, не сидела бы и не думала «может, из мусорки достать?». Но я не моя героиня. Она такая, какая она есть.
Вы когда-нибудь спорили с режиссером или сценаристом по поводу того, что какая-то сцена - перегиб, и так не бывает?
Меня очень часто гасили. Мне иногда хотелось добавить игры, то есть именно актерских каких-то моментов. В одной из финальных серий я придумала, что у моей героини будет дергаться глаз каждый раз, когда она слышит какое-то слово-триггер. То ли «ремонт», то ли что-то в этом роде, не помню уже. Режиссер убеждала меня, что это не смешно. А все остальные члены съемочной группы смеялись. И я отстояла один актерский дубль - режиссер сказала «ладно, я тебе разрешаю сделать, как хочешь ты». Но не факт, что эти актерские дубли попадают в окончательный монтаж.
Я понимаю, что вы - это не ваша героиня, но вопрос задать хочется. В сериале очень явно показано, что Ника готова перейти на другой уровень отношений гораздо больше, чем ее партнер. Не кажется ли вам это отношение к героине унизительным, потому что он не особенно испытывает энтузиазма, как будто он ее не очень-то и любит?
Дело в том, что персонаж Дениса
развивается ближе к финалу и начинает себя вести немного по-другому. Как я понимаю, такие персонажи как Артем вполне себе существуют в реальности. Сценаристы его, конечно, придумали, но скорее всего, отталкиваясь от опыта общения с реальными людьми. Денис Кукояка немножко похож на своего персонажа. У нас был плотный график съемок, мы с ним виделись каждый день, и очень часто бывало такое, что я ему открывала дверь, а не он мне. Хотя я, как девушка, привыкла к более джентельменскому отношению. Ну это же основы этикета. Денис об этом не догадывается даже - он просто либо прет напролом, либо я ему открываю дверь. Такие люди есть.
Это уже новое поколение, со смещенными гендерными стереотипами
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Да, они делают это не со зла, и они своими действиями не расставляют никакие акценты - они просто такие. И Ника влюбилась в такого вот Тёму. Причем, нельзя сказать, что она гораздо серьезнее его, хочет свадьбы и так далее. Она такая же инфантильная. Даже побуждение к совместной жизни было спровоцировано встречей со старой подругой. Так-то она ходила в кинотеатр с парнем, развлекалась, гуляла, и ей было нормально, а тут она увидела, что ее подруга и замуж собирается, и кольцо у нее на пальце блестит, и живут они вместе. И она задумалась. То есть захотела чего-то, когда увидела это у других. В этом вся Ника.
Вы учились во ВГИКе, но поскольку вы родом из Риги, вы жили в общежитии?
Да.
Вы как раз столкнулись с тем, что вам пришлось жить отдельно от родителей, да еще в другой стране. Возникали ли какие-то проблемы?
Может, я халявщик по жизни, но у меня не было проблем. Я кайфанула от жизни в общежитии. Актерское образование у меня второе, первое высшее я получила в Латвии, я училась в институте, но жила дома с мамой. И я часто смотрела американские фильмы о студентах, о том, как они живут в общагах, и понимала, что я пропускаю что-то очень крутое. Что-то, что должно быть в жизни студента, в моей не существует. И когда я поступила во ВГИК и поняла, что буду жить в общаге, я очень обрадовалась. Никаких проблем у меня там не было. Ну разве что, я поняла, что если я не уберу - никто не уберет, если я не постираю - никто не постирает. То есть что-то, что до этого само собой как-то делалось, когда живешь с родителями, теперь не делается. Я помню, я очень сильно поправилась, потому что я стала есть всякую дрянь. Мама мне готовила нормальную еду, а тут я стала питаться чипсами и дошираком, злоупотреблять копчеными колбасами. Но в целом, это такая студенческая свобода, все должны через это пройти, мне кажется. Там же всякие вечеринки постоянно устраивались, особенно на актерском факультете. У нас правда 9 этаж во ВГИКе актерский. Но мне не хватило комнаты на 9 этаже, и меня переселили к художникам на 11. И я сначала очень расстроилась, а потом я оценила тишину 11 этажа, потому что 9 этаж - это нескончаемый балаган, вечно пьяные студенты, которые поют под гитару.
Почему решили учиться в России?
У нас в Латвии нет больших актерских ВУЗов, и в принципе кино и театр в Латвии намного меньше развиты, чем в России. Когда я еще училась в школе, я ходила в театральную студию, и у нас тогда считалось, что поехать поступать в Москву - это что-то сверхъестественно крутое. Поэтому у меня это засело в голове с тех пор - что на актерский ехать надо поступать в Москву. Конечно, я рассматривала Лондон и Лос-Анджелес, но как-то не сложилось. Да и вообще ходит легенда о том, что самое крутое актерское образование получают именно в Москве, что русское актерское образование очень мощное.
Я была в Латвии один раз, но где-то около месяца. Мы тогда готовили музыкальный фестиваль. И я пару раз столкнулась с настоящей ненавистью к русским со стороны «коренного» населения. Меня прям прогоняли, говорили «езжай домой». Тем более это было странно, потому что там половина населения - русские, везде говорят по-русски, и мэр Риги - русский. Каково живется русскоговорящим в Латвии? Сталкивались с подобным отношением?
Ну не знаю, мне когда о таких случаях рассказывают, я очень удивляюсь. Я всю жизнь там жила, и общалась всю жизнь на русском языке. И с такой ненавистью ни разу не встречалась. Был один случай, смешной, как мне показалось. Моя бабушка вообще не говорит по-латышски. И ей случайно на городской телефон позвонила какая-то латышка, ошиблась номером. И начала спрашивать что-то по-латышски. Бабушка ей «Я ничего не понимаю, говорите по-русски». А эта женщина начала ей на латышском говорить «Вы в Латвии, говорите, пожалуйста, по-латышски». И они вот этими двумя фразами какое-то время обменивались. Мне, честно говоря, было очень смешно, для меня это исключительно комичная ситуация. Это единичные случаи, есть, конечно, латыши, которые считают, что их культуру уничтожают.
Я знаю, что вы учили китайский язык. И это довольно-таки экзотично. Почему вы выбрали китайский?
Я заканчивала школу, мне было всего 16 лет, я стояла на распутье - куда идти, куда поступать? И тогда у меня не было никакой возможности уехать в Москву учиться на актерском, хотя я, естественно, мечтала об этом. Мой крестный, который занимается бизнесом, и на тот момент сотрудничал с Китаем, сказал мне, что самым верным выбором будет изучение китайского, потому что за Китаем будущее. В принципе, он не ошибается. И я думаю, что когда-нибудь восстановлю занятия китайским. В общем, крестный меня сподвиг на это решение, и я посмотрела: даже конкурс на китайский факультет очень маленький, то есть достаточно было сдать экзамены. Не так много студентов было на факультете, что тоже радовало.
Тяжело было учить?
Бывали моменты, когда я думала, что я никогда не смогу это выучить. Когда мы готовились к диктантам, все эти иероглифы сначала было достаточно тяжело запомнить, всё путалось в голове. И надо было частенько откладывать всё в сторонку на пару часов, чтоб информация улеглась. Сам по себе язык не тяжелый. Грамматика очень простая, намного проще, чем в английском или в испанском, где девять времен. Там нет времен, нет спряжений, все просто. Но именно надо было запоминать иероглифы.
Изменилось ли каким-то образом ваше мышление? Китайцы больше мыслят картинками, они не так текстоцентричны, как мы.
Не то чтобы мое мышление изменилось. Расширился кругозор, мировоззрение и мироощущение. Были такие предметы как, например, антропология, на которых мы изучали культуру Китая, Японии, Индии, и это очень интересно и сразу очень расширяет кругозор. Людей начинаешь воспринимать по-другому, потому что ты осознаешь, до какой степени они разные. Отношения к традициям меняются. Даже такие темы как религия. Отношение к ней исказилось благодаря антропологии. Когда изучаешь огромное количество легенд и мифов о том, во что люди верили, понимаешь что люди чего только не придумывали, и каких только религий не существует. И сказать, что какая-то из этих конфессий более правильная, а какая-то нет, уже не получается. В общем, вне зависимости от языка, чем больше знаешь вообще, тем больше меняется сознание.
В интернете как-то гулял мем про страсть европейцев к татуировкам с изображением иероглифов. Посыл был примерно такой: «Что на самом деле видят китайцы на ваших дурацких безграмотных татуировках». Вам когда-нибудь встречались люди, у которых на плече набита какая-нибудь чушь, а они думают, что там скупая мудрость?
Ну нет, кстати, не видела. Видела, что люди делают себе такие банальные татуировки со словами «Сила», «Любовь». Дебилизма еще не встречала, но было бы смешно, наверняка же есть.
Вы смотрите китайское кино?
В институте, когда мы изучали китайский, у нас был один день в неделю, когда мы с утра смотрели фильмы знаменитых китайских режиссеров. Но если честно, меня напрягало китайское кино. У них не бывает хэппи-эндов. Тяжело было смотреть на ту бедность, которую они показывают. Если у нас в артхаусе любят подчеркивать провинциальную нищету и алкоголизм, то у них еще хуже. С утра заряжаться такой энергией было тяжело. Я помню, мы попросили нашу преподавательницу принести нам что-нибудь более духоподъемное. И она сказала «Ну конечно, есть миллион картин с хэппи-эндом». Она принесла какой-то фильм про старика, который работал днями и ночами, до крови стирая руки и ноги, чтобы его сын мог учиться игре на скрипке. Фильм закончился тем, что сын выиграл какой-то конкурс, и уехал куда-то навсегда. Дедушка плачет, мы все плачем и спрашиваем учителя «а где там хэппи-энд?». Она говорит: «Ну как же, он поехал учиться, это же хорошо». А как же дедушка? Остался один на старости лет! Видите, для них это хэппи-энд, а для нас это катастрофа.
Я читала, что планируется пятилетняя программа копродукции России и Китая. То есть не только импорт и экспорт фильмов, но и совместные русско-китайские фильмы или сериалы. Если это произойдет, вы бы хотели в таком проекте принять участие?
С радостью, конечно. Я вообще очень жду, когда же мне пригодится мое знание китайского в актерской профессии. Придется, конечно, подучить язык, но я бы с радостью начала заниматься заново, чтобы сыграть какую-нибудь шпионку, говорящую по-китайски.
Вы с мужем часто снимаетесь вместе. Сказывается ли это как-то на отношениях?
Работать мне с ним вместе нравится гораздо больше, чем не работать. У нас начинаются трения как раз тогда, когда мы вместе не работаем. Я вот это заметила. Когда у нас какие-то совместные проекты, Паша видит меня каждый день и ему легче. Нежели когда он меня не видит и что-то там себе надумывает. И вообще, мы сошлись на съемочной площадке, и изначально мы были партнерами по работе. Поэтому для меня это скорее комфортно.
А момент соперничества существует?
Существует не то что бы соперничество, а желание самореализоваться. С мнением о том, что женщина должна сидеть дома, растить детей и варить борщ, я не согласна. У меня присутствует некое желание стоять рядом на пьедестале, не быть просто тенью, просто женой. Быть достойной своего супруга.
Вы смотрели фильм «Ла-Ла Ленд»?
Ой, столько слышала, но пока не успела.
Там как раз про отношение к успеху партнера. Когда один преуспевает, как себя при этом чувствует другой. Особенно, если он преуспевает меньше.
Я думаю, что все-таки женщина должна преуспевать чуть меньше, чем мужчина, если они действительно состоят в серьезных отношениях. Но она не должна быть полным нулем. Когда у одного абсолютный провал, а у другого абсолютный успех - вот тогда это может стать серьезной проблемой и испытанием чувств. А когда эта разница не так существенна, это нормально. Ты же "за мужем".
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